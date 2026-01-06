Ömer Üründül Galatasaray-Trabzonspor maçını değerlendirdi

Okan Buruk herhangi bir tehlike altına girmeyeyim diye hemen kulübeden Torreira hamlesini yaptı. Daha sonra hamleler geldiği gibi 2 gol daha attılar. Sonuçta Galatasaray istenilen neticeyle sahadan ayrıldı.

Sallai iyi top oynadı, özellikle ilk yarıda çok etkiliydi. Leroy Sane yüksek kalitesiyle zaman zaman etkili biçimde sahne aldı. Zaman zaman da dinlenmeye çekildi. Eren maç eksiğine rağmen başarılıydı. Barış Alper de yine hızıyla lokomotif görevini yaptı. Yunus ise futbolu iyi bildiğini dün de belgeledi. Okan Buruk maçın rahatlığıyla oyuncularını dinlendire dinlendire kullanarak finale hazırlanmış oldu.