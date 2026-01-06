CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Ömer Üründül Galatasaray-Trabzonspor maçını değerlendirdi

Son dakika spor haberleri: Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Galatasaray, Trabzonspor'u 4-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Usta yazar Ömer Üründül, Galatasaray-Trabzonspor mücadelesini Sabah Gazetesi'ndeki köşesinde değerlendirdi. İşte o yazı...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2026 Salı 09:39
Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Galatasaray ile Trabzonspor, Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Sarı-kırmızılılar, rakibini Barış Alper Yılmaz, Eren Elmalı, Yunus Akgün ve Mauro Icardi'nin golleriyle 4-1 yenerek finale yükselen taraf oldu. Bordo-mavililerin Felipe Augusto ile bulduğu gol mağlubiyete engel olamadı.

Usta yazar Ömer Üründül, Galatasaray-Trabzonspor mücadelesini Sabah Gazetesi'ndeki köşesinde değerlendirdi. İşte o yazı...

ÖMER ÜRÜNDÜL-TRABZON KAYBOLDU

Galatasaray, Gaziantep'te 90 dakika boyunca yüksek tempoya çıkmadan farklı bir galibiyet aldı. İlk yarıda oyunu tamamen domine ettiler. Rakibi oldukça zorladılar. İki de gol buldular. Galatasaray ikinci yarıya iki farklı skorun da rahatlığı ile biraz durgun başladı. Ve Trabzonspor'un farkı bire indiren golü geldi.

Okan Buruk herhangi bir tehlike altına girmeyeyim diye hemen kulübeden Torreira hamlesini yaptı. Daha sonra hamleler geldiği gibi 2 gol daha attılar. Sonuçta Galatasaray istenilen neticeyle sahadan ayrıldı.

Sallai iyi top oynadı, özellikle ilk yarıda çok etkiliydi. Leroy Sane yüksek kalitesiyle zaman zaman etkili biçimde sahne aldı. Zaman zaman da dinlenmeye çekildi. Eren maç eksiğine rağmen başarılıydı. Barış Alper de yine hızıyla lokomotif görevini yaptı. Yunus ise futbolu iyi bildiğini dün de belgeledi. Okan Buruk maçın rahatlığıyla oyuncularını dinlendire dinlendire kullanarak finale hazırlanmış oldu.

Gelelim Trabzonspor'a; öncelikle yeri geldikçe vurguluyorum, eldeki kadro çok sınırlı. Bu tip bir kadroda eğer üç bölgede çok önemli eksiğiniz varsa (Onuachu, Oulai, Mustafa Eskihellaç) işler tabii ki çıkmaza girer. Ama her şeye rağmen bu kadar teslimiyetçi olmamaları gerekir. Üstelik de Galatasaray 90 dakika fizik açıdan güçsüz Icardi ile oynadı. İlk 60 dakikada da takımın iki kişilik pres dinamosu Torreira olmadan mücadele etti. Bu şartlarda Trabzon'un bu kadar sahada kayboluşu da düşündürücü.

