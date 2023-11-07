Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni favori

Süper Lig'de heyecan son sürat devam ediyor. 11. haftada birbirinden önemli maçlar oynandı.
Süper Lig'de heyecan son sürat devam ediyor. 11. haftada birbirinden önemli maçlar oynandı.
Zorlu karşılaşmalara sahne olan Süper Lig'de özellikle zirve yarışı büyük bir çekişmeye sahne oluyor.
Galatasaray evinde Kasımpaşa'yı yenerek önemli virajı kayıpsız geçti.
Trabzonspor ise Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup ederek rakibinin uzun süren yenilmezlik serisini sona erdi.
Bu sonuçların ardından Fenerbahçe liderliği Galatasaray'a kaptırdı.
Sıkıntılı günler geçiren Beşiktaş ise deplasmanda Antalyaspor'a 3-2 yenildi.
Ligde 11. haftanın tamamlanmasının ardından şampiyonluk oranları güncellendi.
İşte yeni oranlar...
Galatasaray 1.75
Fenerbahçe 1.80
Beşiktaş 35.00
Trabzonspor 50.00