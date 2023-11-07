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Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni favori

Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'de 11. hafta maçları kıyasıya rekabet içinde geçti. Trabzonspor derbide Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup etmeyi başardı. Galatasaray evinde Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup ederek ligin yeni lideri oldu. Beşiktaş ise deplasmanda Antalyaspor'a 3-2 yenildi. Haftanın sona ermesinin ardından Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti. İşte yeni favori ve oranlar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2023 Salı 16:15
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Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni favori

Süper Lig'de heyecan son sürat devam ediyor. 11. haftada birbirinden önemli maçlar oynandı.

Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni favori

Zorlu karşılaşmalara sahne olan Süper Lig'de özellikle zirve yarışı büyük bir çekişmeye sahne oluyor.

Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni favori

Galatasaray evinde Kasımpaşa'yı yenerek önemli virajı kayıpsız geçti.

Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni favori

Ligde 11. haftanın tamamlanmasının ardından şampiyonluk oranları güncellendi.


İşte yeni oranlar...

Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni favori

Galatasaray 1.75

Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni favori

Fenerbahçe 1.80

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