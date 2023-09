ADANA DEMİRSPOR

GELENLER: Onyekuru (Sol Kanat-Olimpiakos), Gravillon (Stoper-Reims), Manev (Stoper-Bregalnica Stip), Shehu (Sağ Kanat-Luzern U21), Dorukhan Toköz (Merkez orta saha-Trabzonspor) Tayfun Aydoğan (Merkez orta saha-Kocaelispor), Niang (Santrfor-Auxerre), Nani (Sol Kanat-Melbourne), Ertuğrul Eramil (Stoper-Tepecik), Cherif Ndiaye (Santrfor-SH Port), Yusuf Barasi (Santrfor-AZ Alkmaar), Feratovic (Stoper-CF Estrela), Zeneli (Sol Kanat-Reims), Mahammadaliyev (Kaleci-Karabağ), Balotelli (Santrfor-Sion)

GİDENLER: Cherif Ndiaye (Santrfor-Kızılyıldız), Onyekuru (Sol Kanat-Al-Fayha), Sedat Şahintürk (Sol Kanat-Menemen FK), Deli (Stoper-İstanbulspor), Gökhan İnler (Ön libero-Beşiktaş), Gulbrandsen (Santrfor-Molde), Bünyamin Balat (On Numara-Diyarbekir), Salih Kavrazlı (Sağ Kanat-Nazilli Bld.), Burhan Ersoy (Merkez orta saha-Nevşehir Bld.), Tolga Kalender (Stoper-Diyarbekir), Arda Kurtulan (Sol Kanat-Diyarbekir), Ali Yavuz Kol (Santrfor-E.Erok), Ertuğrul Eramil (Stoper-Tepecik), Ba (Ön libero-Tuzlaspor), Nongoh (Sağ Kanat-Slaven Belupo), Manev (Stoper-Osijek), Volkan Şen (Sol Kanat-Kulüpsüz), Soni (Santrfor-Asteras Tripoli), Furkan Soyalp (Merkez orta saha-Gaziantep FK), Morel (Stoper-Guarani), Mert Çetin (Stoper-Hellas Verona)

BAŞAKŞEHİR

GELENLER: Pelkas (On Numara-Fenerbahçe), Onur Ergün (Ön libero-Hatayspor), Abeid (Merkez orta saha-Khor Fakkan), Piatek (Santrfor-Hertha Berlin), Fofana (Merkez orta saha-Bilinmiyor), Ba (Stoper-Olimpiakos), Emirhan İlkhan (Merkez orta saha-Torino), Opoku (Stoper-Arouca)

GİDENLER: Chouiar (Sol Kanat-Ludogorets), Caner Erkin (Sol Bek-Eyüpspor), Yağız Efe Erataman (Kaleci-Orduspor 1967), Chadli (Sol Kanat-Westerlo), Alper Karaman (Merkez orta saha-E. Erokspor), Muharrem Öner (Stoper-Batman Petrol), Eray Sürül (Sağ Kanat-Karaman FK), Bangoura (On Numara-Tuzlaspor), Ayberk Kaygısız (Sağ Bek-Isparta), Emre Kaplan (Sol Bek-Ümraniyespor), Muhammet Arslantaş (Santrfor-Şanlıurfaspor), Wu (Stoper-Gençlerbirliği), Emre Karaal (Merkez orta saha-Anadolu Üni.), Bedirhan Özyurt (Stoper-68 Aksaray Bld.), Muhammed Sarıkaya (Sağ Bek-Ümraniyespor), Mert Çelik (Stoper-Bandırma), Ahmed Kutucu (Santrfor-Eyüpspor), Nzaba (Stoper-Gençlerbirliği), Touba (Stoper-Lecce), Okaka (Santrfor-Kulüpsüz) Biglia (Ön libero-Kulüpsüz), Januzaj (Sağ Kanat-Sevilla)

KARAGÜMRÜK

GELENLER: Furkan Beklevic (Kaleci-Isparta), Veseli (Stoper-Benevento), Dituro (Kaleci-U.Catolica), Serdar Dursun (Santrfor-Fenerbahçe), Sturaro (Merkez orta saha-Genoa), Rohden (Merkez orta saha-Frosinone), Biraschi (Stoper-Genoa), Nazım Sangare (Sağ Bek-Fenerbahçe), Kerem Atakan Kesgin (Merkez orta saha-Beşiktaş), Mendes (Sol Kanat-Al-Nasr), Paoletti (Ön libero-Sampdoria), Lasagna (Santrfor-Hellas Verona), Ceccherini (Stoper-Hellas Verona), Can Keleş (Sağ Kanat-Austria Wien), Emre Bilgin (Kaleci-Beşiktaş), Güven Yalçın (Santrfor-Genoa)

GİDENLER: Baniya (Stoper-Trabzonspor), Ozdoev (Merkez orta saha-PAOK), Kerim Frei (Sol Kanat-Manisa FK), Viviano (Kaleci-Ascoli), Bertolacci (Merkez orta saha-Cremonese), Borini (Sol Kanat-Sampdoria), Diagne (Santrfor-Al-Qadsiah), Mehmet Demirci (Kaleci-Adana 1954 FK9, Ljajic (On Numara-Novi Pazar), Berke Demircan (Santrfor-Van Spor), Efecan Mızrakçı (Sağ Bek-Nazilli Bld.), Ömer Gümüş (Merkez orta saha-Karaman FK), Efe Tatlı (Merkez orta saha-Karşıyaka), Emir Yazıcı (Stoper-Serik Belediye), Kazim-Richards (Santrfor-Kulüpsüz), Biraschi (Stoper-Genoa), Lobjanidze (Sol Kanat-Hatayspor), Rodrigues (Stoper-Braga), Burak Kapacak (Sağ Kanat-Sivasspor), Colley (Sağ Kanat-Atalanta), Batuhan Şen (Kaleci-Gaziantep FK), Ricci (Ön libero-Frosinone)

KONYASPOR

GELENLER: Nzonzi (Ön libero-Al-Rayyan), Schneiderlin (Ön libero-Nice), Yunus Mallı (On Numara-Kasımpaşa), Oliveira (Santrfor-PAOK), Emrehan Gedikli (Santrfor-Trabzonspor), Bernardoni (Kaleci-Angers), Prip (Sağ Kanat-Aalborg), Moreno (Sol Kanat-Troyes), Cicaldau (On Numara-Galatasaray)

GİDENLER: Michalak (Sağ Kanat-Ohod), Sehic (Kaleci-Al-Khaleej), Erhan Erentürk (Kaleci-Sivasspor), Pavicic (Merkez orta saha-Aris), Diouf (Santrfor-Göztepe), Pozuelo (On Numara-Al-Jazira), Çekiçi (On Numara-Pendikspor), Veysi Karaduman (Stoper-1922 Konya), Çagdaş Şendur (Ön libero-1922 Konya), Nafican Yardımcı (Sol Bek-E.Erokspor), Ahmet Karademir (Sol Kanat-Karaman FK), Hüseyin Mert Uyanıker (Ön libero-Siirt İÖİ), Ali Karakaya (Ön libero-Nazilli Bld.), Ozan Can Oruç (Kaleci-Nazilli Bld.), Schneiderlin (Ön libero-Kulüpsüz), Ikpeazu (Santrfor-Kulüpsüz), Bouchalakis (Merkez orta saha-Olimpiakos), Moreno (Sol Kanat-Troyes), Mahir Emreli (Santrfor-Dinamo Zagreb), Schneiderlin (Ön libero-Kulüpsüz)

KASIMPAŞA

GELENLER: Omeruo (Stoper-Leganes), Gomis (On Numara-Amiens), Gianniotis (Kaleci-Atromitos), Winck (Sağ Bek-Maritimo), Duhan Aksu (Sol Bek-İstanbulspor), Ali Emre Yanar (Kaleci-Altınordu), Saddiki (Ön libero-Abha), Nuno Da Costa (Santrfor-Auxerre), Ngoy (Santrfor-Mechelen)

GİDENLER: Furkan Külekçi (Santrfor-Tepecik), Enes Sarı (Kaleci-Kocaelispor), Feyzi Yıldırım (Sağ Bek-Adanaspor), Ertugrul Taşkıran (Kaleci-Alanyaspor), Yunus Mallı (On Numara-Konyaspor), Erdem Canpolat (Kaleci-Pendikspor), Tarkan Serbest (Stoper-Göztepe), Hadergjonaj (Sağ Bek-Alanyaspor), Anıl Özçelik (On Numara-Erbaaspor), Ahmet Engin (Sol Kanat-Volos), Hozan Harman (Merkez orta saha-Elazığspor), Ahmet Demirli (Santrfor-Somaspor), Yasin Eratilla (Sağ Kanat- Ayvalıkgücü Bld.), Oğuzhan Yılmaz (Ön libero-Ankaraspor),Furkan Yasa (Sol Bek-Osmaniyespor), Ramazan Özkanlı (Kaleci-Ayvalıkgücü Bld9, Onur Ural (Sağ Bek-İskenderunspor), Mustafa Ethem Erboğa (Santrfor-Serik Belediye), Graovac (Stoper-Manisa FK9, Berat Kalkan (Sol Kanat-Karşıyaka), Tunay Torun (Sağ Kanat-Kulüpsüz), Donk (Stoper-Kulüpsüz), Eysseric (On Numara-Kulüpsüz), Tirpan (Ön libero-Kulüpsüz), Djilobodji (Stoper-Gaziantep FK), Mustafa Eskihellaç (Sağ Kanat-Gaziantep FK), Günay Güvenç (Kaleci-Gaziantep FK), Malsa (Ön libero-Real Valladolid), Souza (Sağ Bek-SC Braga), Gholizadeh (Sağ Kanat-Charleroi), Chouiar (Sol Kanat-Başakşehir), Koita (Santrfor-Trabzonspor), Turgay Gemicibaşı (Ön libero-Klagenfurt)

ANKARAGÜCÜ

GELENLER: Morutan (Sağ Kanat-Galatasaray), Cephas (Sol Kanat-Shkupi), Tolga Ciğerci (Ön libero-Hertha Berlin), Efkan Bekiroğlu (Merkez orta saha-Alanyaspor), Bajic (Santrfor-Giresunspor), Alper Uludağ (Sol Bek-Giresunspor), Rodrigues (Sol Kanat-Olimpiakos), Hayrullah Bilazer (Sağ Bek-Giresunspor), Gikiewicz (Kaleci-Augsburg), Hanousek (Sol Bek-Sparta Prag), Enes Tepecik (On Numara-Rapid Wien II), Cem Türkmen (Merkez orta saha-Clermont), Mert Çetin (Stoper-Hellas Verona)

GİDENLER: Diack (Ön libero-Nantes), Fıratcan Üzüm (Sağ Bek-Göztepe), Abdullah Çelik (Stoper-Arnavutköy Bld.), Kaan Çinkaya (Kaleci-Bld. Derince), Ariyibi (Sol Kanat-Keçiörengücü), Zahid (On Numara-Partizan), Murat Sipahioğlu (Stoper-Hacettepe 1945), Beridze (Sol Kanat-Kocaelispor), Oko (Santrfor-Boluspor), Mervan Yiğit (Santrfor-Bandırmaspor), Mahmut Altınkaya (Merkez orta saha-Kulüpsüz), Emre Eren (On Numara-Kulüpsüz), Ulaş Yılmaz (Merkez orta saha-Kulüpsüz), Sıtkı Ferdi İmdat (Santrfor-Kulüpsüz), Mahmut Akan (Sol Bek-Kulüpsüz), Gökhan Töre (Sağ Kanat-Kulüpsüz), Malcuit (Sağ Bek-Kulüpsüz), Hanousek (Sol Bek-Sparta Prag), Arda Kızıldağ (Stoper-Gaziantep FK), Milson (Sol Kanat-Pari), Taylan Antalyalı (Merkez orta saha-Samsunspor), Emre Kılınç (Sol Kanat-Samsunspor), Gökhan Akkan (Kaleci-Rizespor)

İSTANBULSPOR

GELENLER: Jackson (Sol Kanat-Egnatia), Duhaney (Sağ Bek-Stoke), Ndao (Sağ Kanat-Al-Ahli9, Deli (Stoper-Adana Demirspor), Diamantis (Stoper-Girit), Vorobjovas (Ön libero-Chindia), Mamadou (Sağ Kanat-OFK Petrovac), Sambissa (Sağ Kanat-Cambuur), Imbula (Ön libero-Tuzlaspor), İzzet Topatar (Sağ Kanat-Elazığspor), Traore (Santrfor-Galaxy FC), Özcan Şahan (Santrfor-23 Elazığ FK), Coly (Sol Bek-Kulüpsüz)

GİDENLER: Mehremic (Stoper-Sabail), Oğuzhan Berber (Sağ Bek-Manisa FK), Duhan Aksu (Sol Bek-Kasımpaşa), Diamantis (Stoper-U.Craiova), Yiğit Yitmez (Kaleci-Tepecik) Yusuf Özer (Sol Bek-B. Yeni Çarşı), Ahmet Can Özer (Merkez orta saha-Artvin Hopaspor), Alperen Çaylak (Sol Bek-Tepecik), Görkem Güven (Sol Kanat-İnegöl Kafkas), Arda Belen (Sağ Bek-Talasgücü Bld.), Tolga Şahin (Sağ Kanat-Kırşehir FSK), Erdem Seçgin (On Numara-Van Spor FK), Mustafa Sol (Santrfor-Osmaniyespor FK), Enes Durmuş (Sol Kanat-Amed), Hakan Yılmaz (Sağ Kanat-Karaköprü Bld.), Dijlan Aydın (Merkez orta saha-Amed), Fatih Tultak (Stoper-Karacabey Bld.), Berkay Görmez (Sol Kanat-Aliağa FK), Ologo (Stoper-Çorum FK), Topalli (Sağ Kanat-Manisa FK), Cafer Tosun (Merkez orta saha-Kulüpsüz), Guri (Santrfor-Kulüpsüz), Owusu (Santrfor-Kulüpsüz), Kovacevic (Sol Bek-Kulüpsüz), Ba (Ön libero-Adana Demirspor), Lokilo (Sağ Kanat-Sparta R.), Kerem Şen (Merkez orta saha-Trabzonspor), Eze (Santrfor-Eyüpspor), Mirza Cihan (Sol Kanat-Gaziantep FK), Veliu (Sol Kanat-Gaziantep FK), Ahmet Kıvanç (Kaleci-Adanaspor), Ertuğrul Ersoy (Stoper-Gaziantep FK), Onur Ergün (Ön libero-Hatayspor), Duhaney (Sağ Bek-Stoke)

ANTALYASPOR

GELENLER: Bytyqi (Sol Kanat-Olimpiakos), Erdoğan Yeşilyurt (Sağ Kanat-Sivasspor), Safuri (On Numara-H.Beer Sheva), Saric (Merkez orta saha-Palermo), Naldo (Stoper-Al-Taawoun), Kaluzinski (Ön libero-Lechia Gdansk), van de Streek (On Numara-Utrecht), Assombalonga (Santrfor-Watford), Jasim (Sağ Kanat-Al Kahrbaa), Buksa (Santrfor-Lens), Holtmann (Sol Kanat-Bochum)

GİDENLER: Wright (Santrfor-Coventry City), Fernando (Ön libero-Al-Jazira), Gökdeniz Bayrakdar (Sağ Kanat-Bodrum FK), Fredy (On Numara-Eyüpspor), Ghacha (Sol Kanat-Esperance), Floranus (Sağ Bek-Almere City), Jasim (Sağ Kanat-Al-Quwa Al-Jaw) Alperen Uysal (Kaleci-Manisa FK), Nakajima (On Numara-Urawa Reds), Kudryashov (Stoper-Voronezh), Efecan Gülerce (Sol Bek-Silivrispor), Sousa (Kaleci-Bodrum FK), Doğukan Nelik (Stoper-Aliağa), Mehmedi (Forvet Arkası-Kariyer sonu), Ndao (Sağ Kanat-Al-Ahli), Bertuğ Yıldırım (Santrfor-Hatayspor), Szabo (On Numara-Paksi), Emrecan Uzunhan (Stoper-Beşiktaş), Mampassi (Stoper-L.Moskova), Doğukan Sinik (Sol Kanat-Hull), Cemali Sertel (Sol Bek-Başakşehir)

SİVASSPOR

GELENLER: Abdulkadir Parmak (Merkez orta saha-Trabzonspor), Erhan Erentürk (Kaleci-Konyaspor), Poungouras (Stoper-Panathinaikos), Emrah Başsan (Sağ Kanat-Kayserispor), Barrow (Sol Kanat-Al-Ahli), Kvet (Merkez orta saha-Viktoria Plzen), Manaj (Santrfor-Kulüpsüz), Rodrigues (Sol Kanat-Dinamo Kiev), Koita (Santrfor-Trabzonspor), Burak Kapacak (Sağ Kanat-Fenerbahçe)

GİDENLER: Erdoğan Yeşilyurt (Sağ Kanat-Antalyaspor), Goutas (Stoper-Cardiff), Angielski (Santrfor-Atromitos), Gradel (Sol Kanat-Gaziantep FK), Furkan Sağman (Ön libero-24 Erzincanspor), Yatabare (Santrfor-Gençlerbirliği), Cofie (Ön libero-Ümraniyespor), Robin Yalçın (Ön libero-Eyüpspor), Ulvestad (Ön libero-Pogon), Muhammed Ergin (Sağ Kanat-İskenderunspor), Baver Kuçkar (Kaleci-Edirnespor), Emirhan Tak (Sağ Bek-Darıca), Emre Satılmış (Kaleci-68 Aksaray Bld.), Özkan Yiğiter (Ön libero-24 Erzincanspor), Eren Şahin (Sağ Kanat-Kulüpsüz), Djerlek (On Numara-Kulüpsüz), James (Santrfor-Kulüpsüz), Caicedo (Santrfor-Tigres)

ALANYASPOR

GELENLER: Silva (Santrfor-V. Guimaraes), Aliti (Stoper-Zürich), Janvier (Merkez orta saha-V.Guimaraes), Sisto (Sol Kanat-Midtjylland), Richard (Ön libero-Ceara) Eduardo (Sağ Kanat-Palmeiras), Emin Sarıgül (On Numara-Feyenoord U18), Bauermann (Stoper-Santos), Emirhan Çavuş (Merkez orta saha-Erbaaspor), Hadergjonaj (Sağ Bek-Kasımpaşa), Ertuğrul Taşkıran (Kaleci-Kasımpaşa), Lima (Stoper-P.Ferreira), Cordova (Santrfor-Vancouver), Eren Altıntaş (On Numara-Eskişehirspor), Onur Demir (Santrfor-ADO U21), Augusto (Sağ Bek-Mafra), Novais (Merkez orta saha-Al-Bataeh)

GİDENLER: Tayfur Bingöl (Sağ Bek-Beşiktaş), Diedhiou (Santrfor-Granada), Efkan Bekiroğlu (Merkez orta saha-Ankaragücü), Eduardo (Sol Kanat-APOEL Nikosia), Deniz Kök (Kaleci-Ankara Demir), Candeias (Sağ Kanat-Kocaelispor), Bedirhan Kahraman (Ön libero-Anamur Belediye), Ahmed Ildiz (Merkez orta saha-Göztepe), Emircan Altıntaş (Sol Kanat-Iğdır FK), Zinedine Ferhat (Sağ Kanat-Angers), Veysel Ünal (Sağ Kanat-Turgutluspor), Musa Koç (Kaleci-Karaman FK), Ümit Akdağ (Stoper-Göztepe), Hamza Özdemir (Stoper-Batman Petrol), Emin Sarıgül (On Numara-Afyonspor), Çağan Erciyas (Sağ Bek-Fethiyespor), Alperen Soysal (On Numara-Isparta), Cem Çelik (Merkez orta saha-Diyarbekir), Onur Demir (Santrfor-Nazilli Bld.), Lusamba (Merkez orta saha-Pendikspor), El Mami Tetah (Sol Kanat-Arda Kardzhali), Feddal (Stoper-Kulüpsüz), İsmail Ünal (Kaleci-Kulüpsüz), Bauermann (Stoper-Kulüpsüz), Koulouris (Santrfor-LASK), Rassoul (Stoper-Eyüpspor), Ahmed Hassan (Santrfor-Olimpiakos), Cavaleiro (Sol Kanat-Fulham), Pereira (Sağ Bek-Monza), Runarsson (Kaleci-Arsenal), Doumbia (Ön libero-Sporting), Erencan Yardımcı (Santrfor-Eyüpspor), Ahmet Gülay (Sol Bek-Beşiktaş)

GAZİANTEP FK

GELENLER: Ajeti (Santrfor-Celtic), M'Bakata (Sağ Bek-Aris), Bikel (Merkez orta saha-Khimki), Oğulcan Çağlayan (Santrfor-Galatasaray), Gradel (Sol Kanat-Sivasspor), N'Koulou (Stoper-Aris), Nita (Kaleci-Sparta Prag), Khacef (Sol Bek-Tondela), İlker Karakaş (Santrfor-Gençlerbirliği), Batuhan Şen (Kaleci-Galatasaray), Morais (Sol Bek-Rapid 1923), Ogün Özçiçek (Ön libero-Y.Malatyaspor), Dragus (Santrfor-Standard Liege), Riascos (Santrfor-Metalist)

GİDENLER: Günay Güvenç (Kaleci-Galatasaray), Hasan Yurtseven (On Numara-Kırklarelispor), Sagal (Sol Kanat-A.Limassol), Berke Gürbüz (On Numara-Hacettepe 1945), Yusuf Türk (Santrfor-GMG Kastamonu)

HATAYSPOR

GELENLER: Matondo (Merkez orta saha-Partizani), Onur Arı (Santrfor-Eskişehirspor), Kilama (Stoper-Niort), Fernandes (Sol Kanat-Sporting B), Ghoulam (Sol Bek-Angers), Ünal Durmuşhan (Forvet Arkası-Viktoria Berlin), Aburjania (Ön libero-Gil Vicente), Bekaj (Kaleci-KF Tirana), Oğuzhan Matur (Sol Bek-Z. Kömür), Dele-Bashiru (Merkez orta saha-S.Wednesday), Hodzic (Merkez orta saha-Zeljeznicar), Rivas (Sol Kanat-Reggina), Görkem Sağlam (On Numara-Giresunspor), Strandberg (Santrfor-Al-Sailiya) Ze (Sol Kanat-Kortrijk), Baran Sarka (On Numara-Nevşehir Bld.), İbrahim Demir (Santrfor-Uşak), Ömer Beyaz (On Numara-Stuttgart), Dadashov (Santrfor-Grasshoppers), Maksimovic (Stoper-Kulüpsüz),

GİDENLER: Bertuğ Yıldırım (Santrfor-Rennes), Lobjanidze (Sol Kanat-Atlanta), Adekugbe (Sol Bek-Vancouver), Ribeiro (On Numara-Chaves), Sadık Baş (Sağ Kanat-Tuzlaspor), Onur Ergün (Ön libero-Başakşehir), Saint-Louis (Sağ Kanat-Vizela), Ze Luis (Santrfor-Farense), Burak Öksüz (Stoper-Kocaelispor), Vranjes (Stoper-Cukaricki), Falette (Stoper-Kulüpsüz), Dudziak (Merkez orta saha-Greuther Fürth)

SAMSUNSPOR

GELENLER: Holse (On Numara-Rosenborg), Dimata (Santrfor-Espanyol), van Drongelen (Stoper-Union Berlin), Ercan Kara (Santrfor-Orlando), Emre Kılınç (Sol Kanat-Galatasaray), Tait (Merkez orta saha-Rennes), Nanu (Sağ Bek-Porto), Satka (Stoper-Lech Poznan), Okan Kocuk (Kaleci-Galatasaray), Schindler (Sağ Kanat-Köln) Marius (Santrfor-Seraing), Ntcham (Merkez orta saha-Swansea), Bola (Sol Bek -Middlesbrough), Muhammed Gümüşkaya (Merkez orta saha-Westerlo), Taylan Antalyalı (Merkez orta saha-Galatasaray)

GİDENLER: Cihan Kahraman (Merkez orta saha-Academico Viseu), Harris (Sağ Kanat-Bandırmaspor), Yusuf Gültekin (Merkez orta saha-Kocaelispor), Tomane (Santrfor-APOEL Nikosia),Aykut Özer (Kaleci-Amed), Guel (Sağ Kanat-Dunkerque), Tanque (Santrfor-Kocaelispor), Yusuf Abdioğlu (Stoper-Kocaelispor), Nurullah Aslan (Kaleci-Van Spor), Mücahid Albayrak (Sol Bek-Bandırmaspor), Bateau (Stoper-Beveren), Melih Okutan (Sağ Kanat-Ümraniyespor), Ahmet Sagat (Santrfor-Çorum FK), Bariş Alıcı (Sağ Kanat-Kocaelispor), Bah (Santrfor-Dunkerque), Berk Taşkın (Stoper-Ümraniyespor), Celil Yüksel (Merkez orta saha-Göztepe), Ali Ülgen (Sağ Bek-Sakaryaspor), Yameogo (Stoper-Kulüpsüz), Emre Demir (On Numara-Fenerbahçe), Ali Kaan Güneren (Merkez orta saha-Ankaragücü)

RİZESPOR

GELENLER: Varesanovic (On Numara-Sarajevo), Höjer (Sol Bek-Sparta Prag), Mocsi (Stoper-Zalaegerszeg), Alikulov (Stoper-Qarshi), Pinchi (Sağ Kanat-Las Palmas), Taha Şahin (Sağ Bek-Manisa FK), Minchev (Santrfor-Sparta Prag), Faye (Sağ Kanat-Darou Salam), Diouf (Santrfor-Darou Salam), Zeqiri (Sol Kanat-Lahti), Shelvey (Merkez orta saha-N. Forest) Sauer (Sağ Kanat-Botafogo), Gaich (Santrfor-CSKA Moskova)

GİDENLER: Grahovac (Ön libero-Banja Luka), van den Hurk (Santrfor-Helmond), Sefa Yılmaz (Sağ Kanat-Bucaspor), Eren Karadağ (Sağ Kanat-Çorum FK), Ercan Coşkun (Sol Bek-Boluspor), Alper Potuk (Merkez orta saha-Gostivar), Amilton (Sol Kanat-Gençlerbirliği), Mendes (On Numara-Paysandu), Koray Altınay (Sağ Bek-Bucaspor), Oğuz Ceylan (Sağ Bek-Kocaelispor), Kubilay Kanatsızkuş (Santrfor-Göztepe), Selim Ay (Stoper-Tuzlaspor), Papa (Merkez orta saha-Kulüpsüz), Gökhan Gönül (Sağ Bek-Kariyer sonu), Bolasie (Sol Kanat-Kulüpsüz), Abdullah Yiğiter (Kaleci-Hatayspor), Haqi Osman (Sol Kanat-Y.Malatyaspor), Ogün Özçiçek (Ön libero-Y.Malatyaspor), Emircan Altıntaş (Sol Kanat-Alanyaspor), Bahadır Öztürk (Stoper-Antalyaspor), Kerem Kalafat (Sağ Bek-Beşiktaş)

PENDİKSPOR

GELENLER: Midtsjø (Merkez orta saha-Galatasaray), Serkan Asan (Sağ Bek-Trabzonspor), Vukovic (Ön libero-Hajduk Split), Sequeira (Sol Bek-Braga Diaby (Sağ Kanat-Ittihad Kalba), Alpaslan Öztürk (Stoper-Galatasaray), Emre Taşdemir (Sol Bek-Galatasaray), Erdem Canpolat (Kaleci-Kasımpaşa), Çekiçi (On Numara-Konyaspor), Tzavellas (Stoper-AEK), Welinton (Stoper-Beşiktaş), Mehmet Kaan Türkmen (Santrfor-Kepez), Romero (On Numara-Boca Juniors), Rassoul (Stoper-Eyüpspor), Halil Akbunar (Sağ Kanat-Eyüpspor), Muhammet Enes Erdem (Sağ Kanat-Alanya Kestel), Furkan Mehmet Doğan (Sol Bek-Alanya Kestel), Eze (Santrfor-Eyüpspor), İbrahim Akdağ (Merkez orta saha-Eyüpspor), Lusamba (Merkez orta saha-Alanyaspor), Erencan Yardımcı (Santrfor-Eyüpspor)

GİDENLER: Kubilay Anteplioğlu (Kaleci-Eyüpspor), Mesut Özdemir (Ön libero-Iğdır FK), Hasan Hatipoğlu (Stoper-Iğdır FK), Regattin (On Numara-Eyüpspor), Oltan Karakullukçu (Santrfor-Gençlerbirliği), Tzavellas (Stoper-Atromitos), Enes Keskin (Merkez orta saha-Gençlerbirliği), Furkan Mehmet Doğan (Sol Bek-Manisa FK), Muhammet Enes Erdem (Sağ Kanat-Afyonspor), Mehmet Kaan Türkmen (Santrfor-Çankaya FK), Samet Asatekin (Sağ Kanat-Tuzlaspor), Bekir Karadeniz (Merkez orta saha-Manisa FK), Muhammed Akarslan (Merkez orta saha-Sakaryaspor), Hasan Kılıç (Merkez orta saha-Sakaryaspor), Uygar Zeybek (Merkez orta saha-Sarıyer), Ahmet Yazar (Sol Kanat-Eyüpspor), Ali Yıldız (Merkez orta saha-Hatayspor), Oğulcan Cağlayan (Santrfor-Gaziantep FK)

KAYSERİSPOR

GELENLER: Jeanvier (Stoper-Auxerre), Onurcan Piri (Kaleci-Giresunspor), Hasan Ali Kaldırım (Sol Bek-Ankaragücü)

GİDENLER: Mensah (On Numara-Al-Tai), Emrah Başsan (Sağ Kanat-Sivasspor), Cenk Gönen (Kaleci-Esenler Erok), Nurettin Korkmaz (Sol Kanat-İnegölspor), Ethem Balcı (Sağ Kanat-İnegölspor), Gavranovic (Santrfor-Kulüpsüz), İlhan Parlak (Santrfor-Kariyer sonu)