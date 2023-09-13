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Dennis yarışı

Adana Demir ve Başakşehir Nijeryalı yıldız golcü için kapışıyor. Ünlü gazeteci Romano, İngiliz ekibi Nottingham Forest'tan ayrılma kararı alan 25 yaşındaki golcünün iki kulüp arasında bir tercih yapacağını duyurdu.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2023 Çarşamba 06:50
Dennis yarışı

Transferin bitimine 2 gün kala İngiltere Premier Lig ekibi Nottingham Forest'ta oynayan Dennis için sürpriz bir iddia geldi. Ünlü gazeteci Romano'nun haberine göre; Türkiye'ye transfer olmaya ikna olan Dennis, Adana Demirspor'la Başakşehir arasında bir tercih yapacak. İtalyan gazeteci, iki takımın da kiralamak istediği 25 yaşındaki Nijeryalı golcünün maaşının tamamını karşılamayı kabul ettiğini öne sürdü.

14.8 MİLYONA İMZA ATTI

Nijeryalı yıldız santrfor, geçtiğimiz sezon Nottingham Forest formasıyla çıktığı 27 karşılaşmada 2 gol, 3 asist kaydetti. 2021-2022'de İngiltere Premier Lig'de Watford formasıyla boy gösterdiği 33 maçta 10 gol, 6 asist katkısıyla dikkatleri üzerine çekti ve geçen sezon başında 14.8 milyon euro'ya Nottingham Forest'a transfer oldu. Genç hücumcu, 8 kez de milli formayı giyerken, 1 gol kaydetti.

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