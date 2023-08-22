Haberler Süper Lig Samsunspor'da Başkan Yüksel Yıldırım transferle ilgili konuştu!

Samsunspor'da Başkan Yüksel Yıldırım transferle ilgili konuştu!

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında sahasında Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup olan Samsunspor'da, Başkan Yüksel Yıldırım, maçın ardından transfer açıklamalarında bulundu. İşte o sözler...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ağustos 2023 Salı 11:52 Güncelleme Tarihi: 22 Ağustos 2023 Salı 11:57
Samsunspor'da Başkan Yüksel Yıldırım transferle ilgili konuştu!

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Fenerbahçe maçında nerelerde eksik olduğunu gördüklerini belirterek, "6 transfer yapacağız" dedi.

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, 19 Mayıs Stadı'nda Fenerbahçe ile oynanan ve 2-0 kaybedilen maçın ardından medya mensuplarının sorularını yanıtladı. Fenerbahçe maçına bir test maçı gibi baktıklarını, nerelerde eksik olduğunu gördüklerini belirten Başkan Yıldırım, "Hem hocamızla hem de kendi içimizde konuştuk. 6 transfer yapacağız" dedi.

"İSKANDİNAV ÜLKELERİNDEN BİR OYUNCU İLE ANLAŞTIM"

Aston Villa'dan iki oyuncuyla anlaştıklarını ancak Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı'nın devreye girdiğini, oyuncuların kendisine lazım olduğunu söylediğini ifade eden Başkan Yıldırım, "Oyuncuları elimden aldı" ifadelerini kullandı.

Yıldırım, transfer için çalışmaları sürdürdüklerini, İskandinav ülkelerinden bir futbolcuyla anlaştıklarını ve şu an kulübüyle bonservis pazarlığı yaptıklarını söyledi.

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, La Liga'dan bir forvet ile temas halinde olduklarını, futbolcuyla transferi konusunda belli bir mesafe aldıklarını ayrıca kulübüyle de bonservis pazarlığı yaptıklarını belirtti. Başkan Yıldırım, ilk 10 hedefinde bir değişiklik olmadığını ve bu doğrultuda ilerleyeceklerini de sözlerine ekledi.

DİĞER
İşte Bergüzar Korel'in ilk göz ağrısı! Oğlu Ali, Bergüzar Korel'in boyunu geçti!
Kılıçdaroğlu hırs yaptı koltuğu bırakmıyor! İmamoğlu havlu attı 'tavşan' Özgür Özel topal kaldı: Sonuç alması mümkün değil
Çakar'dan flaş yorum! "Ofsayt kararı..."
Çarpıcı yorum! "Hakemler dahi bu kuralı bilmiyor"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Molde - Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda?
Zaynutdinov'dan iddialı sözler! "Hedefim..."
LGS yatılılık başvuru ekranı 2023 MEB
İstanbul namaz vakitleri 2023
2023 üniversite kayıtları ne zaman başlıyor?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
TFF'ye talep gitti! Maçları ertelenebilir TFF'ye talep gitti! Maçları ertelenebilir 11:19
Galatasaray Norveç'te! Galatasaray Norveç'te! 11:15
G.Saray'ın Molde kafilesinde değişiklik! G.Saray'ın Molde kafilesinde değişiklik! 10:55
Trendyol 1. Lig'de golsüz hafta! Trendyol 1. Lig'de golsüz hafta! 10:53
Arda Güler'den sevindiren haber! Dönüşü... Arda Güler'den sevindiren haber! Dönüşü... 10:52
Kadın futbolcular hakemi dövdü! Kadın futbolcular hakemi dövdü! 10:19
Daha Eski
Sivasspor Arnavut forvet ile ilgileniyor! Sivasspor Arnavut forvet ile ilgileniyor! 10:11
Rangers - PSV maçı hangi kanalda? Rangers - PSV maçı hangi kanalda? 10:08
F.Bahçe maçında ilginç an! Sahaya fare girdi F.Bahçe maçında ilginç an! Sahaya fare girdi 10:08
Rakow - Kopenhag maçı hangi kanalda? Rakow - Kopenhag maçı hangi kanalda? 09:56
F.Bahçe ve G.Saray elden kaçırdı! Yeni adresi... F.Bahçe ve G.Saray elden kaçırdı! Yeni adresi... 09:52
Fırtına'dan Kartal'a çalım! Görüşmeler... Fırtına'dan Kartal'a çalım! Görüşmeler... 01:36