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Pendikspor bombayı patlatıyor

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekibi Pendikspor, transferde ses getirecek bir hamleye hazırlanıyor. Kırmızı-beyazlıların dünyaca ünlü Fransız futbolcu Dimitri Payet'i kadrosuna katmaya yakın olduğu öğrenildi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 30 Haziran 2023 Cuma 06:50
Pendikspor bombayı patlatıyor
Spor Toto Süper Lig'in yeni ekibi Pendikspor, transferde ses getirecek bir hamleye hazırlanıyor. Kırmızı-beyazlıların dünyaca ünlü Fransız futbolcu Dimitri Payet'i kadrosuna katmaya yakın olduğu öğrenildi. 36 yaşındaki 10 numaranın birkaç gün içerisinde Türkiye'ye gelerek Pendikspor'a imza atacağı bildirildi. Fransız devi Marsilya'yla sözleşmesinin son yılına giren tecrübeli maestro, geçen sezon 27 maçta 4 gol, 3 asist katkısı sağladı. Payet, 38 kez de Fransa Milli Takımı'nda forma giydi ve 8 gol kaydetti.
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