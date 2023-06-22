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TFF seçiminde Mehmet Büyükekşi tek aday!

TFF Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, bugün Ankara'da gerçekleştirilecek. Genel kurul, Ankara JW Marriott Hotel'de saat 11.00'de başlayacak. Mevcut başkan Mehmet Büyükekşi seçime tek aday girecek.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Haziran 2023 Perşembe 06:50
TFF seçiminde Mehmet Büyükekşi tek aday!

TFF Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, bugün Ankara'da gerçekleştirilecek. Genel kurul, Ankara JW Marriott Hotel'de saat 11.00'de başlayacak. Mevcut başkan Mehmet Büyükekşi seçime tek aday girecek. Çoğunluğun sağlanamaması halinde 2. toplantı yarın saat 11.00'de, 2. toplantıda da çoğunluk sağlanamadığı takdirde üçüncü toplantı çoğunluk aranmaksızın 30 Haziran Cuma günü aynı yer ve saatte gerçekleştirilecek. Genel kurulda yönetimin hesap faaliyetleri görüşülüp karara bağlandıktan sonra TFF Başkanı, yönetim kurulu ile denetleme kurulu üyeleri seçilecek. Toplantıda 1 Haziran 2023-31 Mayıs 2024 dönemi bütçesi de karara bağlanacak.

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