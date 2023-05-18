Pozuelo coştu

Ligdeilk 5'i hedefleyen Konyaspor, Alanyaspor deplasmanında 3-0 kazanarak gövde gösterisi yaptı. Galibiyette başrolü oynayan yeni transfer Pozuelo, attığı 2 golle taraftarlarını mest etti. Devre arasında geldiği yeşil-beyazlılarda, 3 gol, 2 asiste ulaşan 30 yaşındaki İspanyol 10 numara, "Takıma olan adaptasyonumu iyi bir şekilde tamamladım. Bay haftası öncesinde kritik bir galibiyet alarak evimize döndüğümüz için mutluyuz. İyi oluşturulmuş bir takımız, yeni gelen arkadaşlarla birbirimize iyi kenetlendik ve sonucunu da sahada alıyoruz" diye konuştu.