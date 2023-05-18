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Pozuelo coştu

Alanya’da 3-0 kazanan Konyaspor’un İspanyol maestrosu Alejandro Pozuelo kaydettiği 2 golle futbol resitali sundu.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2023 Perşembe 06:50
Pozuelo coştu
Ligde ilk 5'i hedefleyen Konyaspor, Alanyaspor deplasmanında 3-0 kazanarak gövde gösterisi yaptı. Galibiyette başrolü oynayan yeni transfer Pozuelo, attığı 2 golle taraftarlarını mest etti. Devre arasında geldiği yeşil-beyazlılarda, 3 gol, 2 asiste ulaşan 30 yaşındaki İspanyol 10 numara, "Takıma olan adaptasyonumu iyi bir şekilde tamamladım. Bay haftası öncesinde kritik bir galibiyet alarak evimize döndüğümüz için mutluyuz. İyi oluşturulmuş bir takımız, yeni gelen arkadaşlarla birbirimize iyi kenetlendik ve sonucunu da sahada alıyoruz" diye konuştu.
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