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Genç Muhammed imzaladı

Transfer yasağı bulunan Kayserispor, iç transfere devam ediyor. Kayseri ekibi, genç futbolcusu Muhammed Eren Arıkan ile sözleşme yeniledi. 31 Mayıs 2024'te sözleşmesi bitecek 18 yaşındaki sol bek, 3 yıllık imza attı. Arıkan, bu sezon 19 kez U19 maçında, 3 kez de Rezerv Lig maçında sarı-kırmızılı formayı giydi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2023 Perşembe 06:50
Genç Muhammed imzaladı
Transfer yasağı bulunan Kayserispor, iç transfere devam ediyor. Kayseri ekibi, genç futbolcusu Muhammed Eren Arıkan ile sözleşme yeniledi. 31 Mayıs 2024'te sözleşmesi bitecek 18 yaşındaki sol bek, 3 yıllık imza attı. Arıkan, bu sezon 19 kez U19 maçında, 3 kez de Rezerv Lig maçında sarı-kırmızılı formayı giydi.
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