Genç Muhammed imzaladı

Transfer yasağı bulunan Kayserispor, iç transfere devam ediyor. Kayseri ekibi, genç futbolcusu Muhammed Eren Arıkan ile sözleşme yeniledi. 31 Mayıs 2024'te sözleşmesi bitecek 18 yaşındaki sol bek, 3 yıllık imza attı. Arıkan, bu sezon 19 kez U19 maçında, 3 kez de Rezerv Lig maçında sarı-kırmızılı formayı giydi.
Transferyasağı bulunan Kayserispor, iç transfere devam ediyor. Kayseri ekibi, genç futbolcusu Muhammed Eren Arıkan ile sözleşme yeniledi. 31 Mayıs 2024'te sözleşmesi bitecek 18 yaşındaki sol bek, 3 yıllık imza attı. Arıkan, bu sezon 19 kez U19 maçında, 3 kez de Rezerv Lig maçında sarı-kırmızılı formayı giydi.