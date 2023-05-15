Haberler Süper Lig TFF'den flaş yabancı kuralı kararı!

TFF'den flaş yabancı kuralı kararı!

Türkiye Futbol Federasyonu'nun yabancı kuralı açıklaması merakla bekleniyordu. Konuyla ilgili flaş gelişme yaşandı. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2023 Pazartesi 18:57 Güncelleme Tarihi: 15 Mayıs 2023 Pazartesi 19:11
TFF'den flaş yabancı kuralı kararı!

Türkiye Futbol Federasyonu merakla beklenen yeni yabancı kuralı hakkında flaş gelişmeyi duyurdu.

TFF'nin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu 2023 - 2024 Futbol Sezonunda Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Ligde yabancı uyruklu futbolcu uygulamasının aşağıdaki şekilde yapılmasına karar verdi:

Buna göre;

2023-2024 Futbol Sezonunda Spor Toto Süper Ligde Kulüpler, sahada müsabakaya devam eden kadroda aynı anda en fazla 8 yabancı uyruklu futbolcu bulundurulması koşuluyla, müsabaka isim listesi ve A Takım Listesine en fazla 14 yabancı uyruklu futbolcu yazabileceklerdir.

2023 - 2024 Futbol Sezonunda Spor Toto 1. Ligde Kulüpler, sahada müsabakaya devam eden kadroda aynı anda en fazla 5 yabancı uyruklu futbolcu bulundurulması koşuluyla, müsabaka isim listesi ve A Takım Listesine en fazla 8 yabancı uyruklu futbolcu yazabileceklerdir. Söz konusu kararların detayları 1. Transfer ve Tescil döneminden önce açıklanacaktır" denildi.

DİĞER
Gupse Özay ile Barış Arduç kızları Jan Asya’yı gözlerden uzak büyütüyor! Barış Arduç ‘Tek ilgilendiğim şey kızım’
Alman FETÖ kumpasına geçit yok: Frankfurt Başkonsolosu Tunçer’den Türk gazetecilere ziyaret!
F.Bahçe'de transfer çıkarması! 2 yıldıza teklif götürdü
G.Saray'a İtalya şampiyonu Napoli'den dev transfer!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Zaniolo PFDK'ya sevk edildi!
Adana Demirspor İstanbul'da kazandı!
Çılgın Sayısal Loto çekildi! (17 Mayıs)
STEAM İNDİRİM | Fifa 23, NBA 2K23, FM 23
Seçmen kağıdı 2. turda da geçerli olacak mı?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Manchester City finalde! Manchester City finalde! 23:50
Zaniolo PFDK'ya sevk edildi! Zaniolo PFDK'ya sevk edildi! 22:35
Adana Demirspor İstanbul'da kazandı! Adana Demirspor İstanbul'da kazandı! 21:57
UEFA'dan skantal hata! UEFA'dan skantal hata! 20:59
Sarri G.Saraylı yıldıza kafayı taktı! Sarri G.Saraylı yıldıza kafayı taktı! 19:59
F.Bahçe derbiye hazır! F.Bahçe derbiye hazır! 19:42
Daha Eski
Leonardo Bonucci'den emeklilik kararı! Leonardo Bonucci'den emeklilik kararı! 19:05
Başakşehir'de puanlar paylaşıldı! Başakşehir'de puanlar paylaşıldı! 19:01
F.Bahçe'de transfer çıkarması! 2 yıldıza teklif götürdü F.Bahçe'de transfer çıkarması! 2 yıldıza teklif götürdü 18:49
Manchester City - Real Madrid | CANLI Manchester City - Real Madrid | CANLI 18:08
F.Bahçe Beko'ya şok haber! F.Bahçe Beko'ya şok haber! 18:03
F. Karagümrük - Adana Demirspor | CANLI F. Karagümrük - Adana Demirspor | CANLI 17:52