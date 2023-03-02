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Sagal'a hücum

Ligden çekilen Gaziantep ekibinin 29 yaşındaki kanat oyuncusu için teklif yapan iki kulüp, milli futbolcunun son kararını bekliyor. Sagal, bu sezon 18 maçta 2 gol, 1 asist katkısı yaptı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mart 2023 Perşembe 06:50
Sagal'a hücum

Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Konyaspor ve Kasımpaşa, Angelo Sagal'ın transferinde karşı karşıya geldi. İki kulüp de deprem felaketi nedeniyle Spor Toto Süper Lig'den çekilen Gaziantep FK'nın 29 yaşındaki Şilili sol kanat oyuncusu Sagal için resmi teklif yaptı. Bu gelişmeler üzerine son kararını vermek için süre isteyen tecrübeli kanat oyuncusunun, kısa süre içerisinde iki kulüpten birisine imza atması bekleniyor.

DENİZLİSPOR'DA DA OYNADI

Angelo Sagal, profesyonel futbol kariyerine Rangers de Talca'da start verdi. Deneyimli oyuncu daha sonra Huachipato FC, CF Pachuca, FC Juarez, Denizlispor ve Gaziantep FK kadrolarında yer aldı. Sagal, bu sezon kırmızı-siyahlı formayla 18 karşılaşmaya çıkarken, 2 gol, 1 asist yaptı. Başarılı futbolcu, Şili A Milli Takımı'nda da forma giydiği 18 maçta 2 kez ağları sarstı. Sagal, sol kanadın yanı sıra sağ kanat ve santrforda da görev yapabiliyor.

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