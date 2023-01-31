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9 Süper Lig ekibi PFDK’ya sevk edildi!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği; Sivasspor, Adana Demirspor, Hatayspor, Trabzonspor, Ankaragücü, Giresunspor, Galatasaray, Başakşehir ve Konyaspor’u Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk etti.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2023 Salı 20:40
9 Süper Lig ekibi PFDK’ya sevk edildi!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği; Sivasspor, Adana Demirspor, Hatayspor, Trabzonspor, Ankaragücü, Giresunspor, Galatasaray, Başakşehir ve Konyaspor'u Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.

Hukuk Müşavirliği'nce alınan kararlar şöyle:
1- DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübü'nün 28.01.2023 tarihinde oynanan DEMİR GRUP SİVASSPOR-ADANA DEMİRSPOR A.Ş Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki " talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2022-2023 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 6/15 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
2- ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Kulübü'nün 28.01.2023 tarihinde oynanan DEMİR GRUP SİVASSPOR-ADANA DEMİRSPOR A.Ş Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki " saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
3- ATAKAŞ HATAYSPOR Kulübü'nün 28.01.2023 tarihinde oynanan ATAKAŞ HATAYSPOR-TRABZONSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki " merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
4- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü'nün 28.01.2023 tarihinde oynanan ATAKAŞ HATAYSPOR-TRABZONSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki " çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
5- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü'nün 28.01.2023 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki " saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
6- BITEXEN GİRESUNSPOR Kulübü'nün 28.01.2023 tarihinde oynanan BITEXEN GİRESUNSPOR-GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca, " merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca ve " usulsüz seyirci alınması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
7- GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 28.01.2023 tarihinde oynanan BITEXEN GİRESUNSPOR-GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki " merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
8- MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Kulübü'nün 29.01.2023 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK-ARABAM.COM KONYASPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki " çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
9- ARABAM.COM KONYASPOR Kulübü'nün 29.01.2023 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK-ARABAM.COM KONYASPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki " talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2022-2023 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 6/6. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

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