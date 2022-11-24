Gündem yabancı hakem

Spor Toto Süper Lig'de mücadele eden kulüplerin bulunduğu Kulüpler Birliği Vakfı, bugün Fenerbahçe ve Birlik Başkanı Ali Koç yönetiminde toplanacak. Kulüpler Birliği Vakfı, Maslak'taki ofisinde bugün saat 14.00'te önemli gündem maddelerinin ele alınacağı toplantıda bir araya gelecek. Kulüpler Birliği Vakfı'nın bugünkü toplantısında gündemdeki ana madde, Spor Toto Süper Lig'in ilk 14 haftasında yaşanan hakem kararları olacak ve tartışmalara neden olan yabancı VAR hakem düşüncesi de bir kez daha masaya yatırılacak. Spor Toto Süper Lig kulüplerinin ilk 14 haftalık periyotta eleştirisi ise karşılaşmalarda görev alan hakemlerin havuzunun çok yetersiz kalması. Kulüpler Birliği'nin gündemindeki bir başka madde ise İddaa'dan elde edilen gelirlerde herhangi bir artış yaşanmaması ve iyileştirme yapılmaması olacak. Toplantı sonrasında alınacak kararlar, Türkiye Futbol Federasyonu'na iletilecek.

8+3 NE OLACAK?

Kulüpler Birliği Vakfı, Spor Toto Süper Lig'deki yabancı futbolcu kuralını da yine görüşecek. Yabancı kuralı 8+3 şeklinde bu sezon devam edecek ve bu konuyla ilgili gelecek sezon öncesi yeni bir planlama yapılacak. Kulüpler Birliği Vakfı'nın bu konudaki net tavrı ise yabancı kuralının tamamen serbest olması yönünde. Birlik, TFF'nin bu konuda kulüpleri memnun edecek bir adım atmasını bekliyor.