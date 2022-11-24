Haberler Süper Lig Gündem yabancı hakem

Gündem yabancı hakem

Kulüpler Birliği, bugün toplanıyor. Ana gündem maddesi hakem kararları ve yabancı VAR hakemi olacak.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2022 Perşembe 06:50
Gündem yabancı hakem

Spor Toto Süper Lig'de mücadele eden kulüplerin bulunduğu Kulüpler Birliği Vakfı, bugün Fenerbahçe ve Birlik Başkanı Ali Koç yönetiminde toplanacak. Kulüpler Birliği Vakfı, Maslak'taki ofisinde bugün saat 14.00'te önemli gündem maddelerinin ele alınacağı toplantıda bir araya gelecek. Kulüpler Birliği Vakfı'nın bugünkü toplantısında gündemdeki ana madde, Spor Toto Süper Lig'in ilk 14 haftasında yaşanan hakem kararları olacak ve tartışmalara neden olan yabancı VAR hakem düşüncesi de bir kez daha masaya yatırılacak. Spor Toto Süper Lig kulüplerinin ilk 14 haftalık periyotta eleştirisi ise karşılaşmalarda görev alan hakemlerin havuzunun çok yetersiz kalması. Kulüpler Birliği'nin gündemindeki bir başka madde ise İddaa'dan elde edilen gelirlerde herhangi bir artış yaşanmaması ve iyileştirme yapılmaması olacak. Toplantı sonrasında alınacak kararlar, Türkiye Futbol Federasyonu'na iletilecek.

8+3 NE OLACAK?

Kulüpler Birliği Vakfı, Spor Toto Süper Lig'deki yabancı futbolcu kuralını da yine görüşecek. Yabancı kuralı 8+3 şeklinde bu sezon devam edecek ve bu konuyla ilgili gelecek sezon öncesi yeni bir planlama yapılacak. Kulüpler Birliği Vakfı'nın bu konudaki net tavrı ise yabancı kuralının tamamen serbest olması yönünde. Birlik, TFF'nin bu konuda kulüpleri memnun edecek bir adım atmasını bekliyor.

DİĞER
Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu’nun eğlenceli evlilik teklifi paylaşımı sosyal medyaya damga vurdu
Mustafa Sandal'dan meslektaşlarının yılbaşı konser ücretlerine polemik yaratacak sözler: Yemeyin bizi!
Şimdi değilse ne zaman?
Romanya'dan Trabzonspor iddiası! Ortaya joker
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Devre arasında ayrılık! İtalya'dan talibi var
Nelsson'dan Sevilla itirafı! "Pişman olmadığımı söyleyemem"
Çılgın Sayısal Loto çekildi! (23 Kasım)
YENİ AY EN ÇOK HANGİ BURÇLARI ETKİLEYECEK?
Emekli, atanamayan öğretmene Öğretmenler Günü mesajları
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Gaziantep Belçika'da kayıp! Gaziantep Belçika'da kayıp! 01:30
Devre arasında ayrılık! İtalya'dan talibi var Devre arasında ayrılık! İtalya'dan talibi var 00:38
Nelsson'dan Sevilla itirafı! "Pişman olmadığımı söyleyemem" Nelsson'dan Sevilla itirafı! "Pişman olmadığımı söyleyemem" 00:37
G.Saray yönetimini ikiye böldü! O karar... G.Saray yönetimini ikiye böldü! O karar... 00:37
Beşiktaş'tan G.Saray'a Cengiz çalımı! Transferi o isim bitirecek Beşiktaş'tan G.Saray'a Cengiz çalımı! Transferi o isim bitirecek 00:37
Ljajic ve Altay hakkında konuştu! "Antipati olursa..." Ljajic ve Altay hakkında konuştu! "Antipati olursa..." 00:36
Daha Eski
🔴 A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 🔴 A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 00:31
Dimitris Itoudis: Önemli bir seriden geçiyoruz Dimitris Itoudis: Önemli bir seriden geçiyoruz 00:33
Türk Telekom evinde farklı kazandı! Türk Telekom evinde farklı kazandı! 00:33
Aslan evinde kükredi! Aslan evinde kükredi! 00:33
Crespo için özel açıklamalar ve transfer itirafı! Atl. Madrid... Crespo için özel açıklamalar ve transfer itirafı! Atl. Madrid... 00:34
Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz bilmecesi! Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz bilmecesi! 00:34