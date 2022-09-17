Ümraniyespor - Kasımpaşa: 1-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'de Ümraniyespor ile Kasımpaşa kozlarını paylaştı. Mücadele 2-1'lik skorla Kasımpaşa'nın galibiyetiyle sonuçlandı.
Konuk ekibin galibiyet golleri 36. dakikada Florent Hadergjonaj(p) ve 83. dakikada Stephane Bahoken'den geldi.
Ümraniyespor'un golünü ise 90+9. dakikada Antonio Mrsic kaydetti.
Kırmızı-beyazlıların teknik direktörü Recep Uçar 90+1. dakikada kırmızı kart gördü.
Kasımpaşa bu sonuçla puanını 9'a yükseltirken, Ümraniyespor 2 puanda kaldı.
Ümraniyespor milli aranın ardından Konyaspor'a konuk olurken, Paşa evinde Gaziantep FK'yı konuk edecek.