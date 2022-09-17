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Ümraniyespor - Kasımpaşa: 1-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Son dakika haberleri... Spor Toto Süper Lig'de Ümraniyespor ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-1'lik skorla konuk ekibin lehine tamamlandı. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 17 Eylül 2022 Cumartesi 19:01 Güncelleme Tarihi: 17 Eylül 2022 Cumartesi 19:07
Ümraniyespor - Kasımpaşa: 1-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'de Ümraniyespor ile Kasımpaşa kozlarını paylaştı. Mücadele 2-1'lik skorla Kasımpaşa'nın galibiyetiyle sonuçlandı.

Konuk ekibin galibiyet golleri 36. dakikada Florent Hadergjonaj(p) ve 83. dakikada Stephane Bahoken'den geldi.

Ümraniyespor'un golünü ise 90+9. dakikada Antonio Mrsic kaydetti.

Kırmızı-beyazlıların teknik direktörü Recep Uçar 90+1. dakikada kırmızı kart gördü.

Kasımpaşa bu sonuçla puanını 9'a yükseltirken, Ümraniyespor 2 puanda kaldı.

Ümraniyespor milli aranın ardından Konyaspor'a konuk olurken, Paşa evinde Gaziantep FK'yı konuk edecek.

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