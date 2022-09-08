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Mehmet Büyükekşi Gianni Infantino ile buluştu!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, FIFA Başkanı Gianni Infantino ile bir araya geldi. Görüşmede TFF ile FIFA arasındaki iş birlikleri konuşuldu. FIFA organizasyonlarının Türkiye'de yapılması, kadın futboluyla ilgili iş birliği, futbolun okullarda yaygınlaşmasını amaçlayan FIFA Okul (FIFA School) projesinin Türkiye'de uygulanması ve yapılabilecek ortak projeler üzerinde duruldu.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Eylül 2022 Perşembe 22:46
Mehmet Büyükekşi Gianni Infantino ile buluştu!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, FIFA Başkanı Gianni Infantino ile bir araya geldi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, FIFA'nın Paris'teki ofisinde gerçekleştirilen buluşmada TFF Başkan Vekili ve FIFA, UEFA İlişkileri, Dış İlişkiler ve Kadın Futbolu Sorumlusu Nüket Küçükel Ezberci ile TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş da yer aldı.

Görüşmede TFF ile FIFA arasındaki iş birlikleri konuşuldu. FIFA organizasyonlarının Türkiye'de yapılması, kadın futboluyla ilgili iş birliği, futbolun okullarda yaygınlaşmasını amaçlayan FIFA Okul (FIFA School) projesinin Türkiye'de uygulanması ve yapılabilecek ortak projeler üzerinde duruldu.

Gianni Infantino, Mehmet Büyükekşi'yi yeni görevi dolayısıyla tebrik ederek başarı diledi. Infantino ayrıca, TFF'ye yapılan saldırı nedeniyle geçmiş olsun dileklerini de iletti. Mehmet Büyükekşi de Gianni Infantino'ya yayımladıkları kınama mesajı nedeniyle teşekkür etti.

Ziyarette TFF Başkanı Büyükekşi, Infantino'ya üzerinde isminin yazılı olduğu A Milli Takım forması ve Hakan Çalhanoğlu'nun Türkiye-Litvanya maçında giydiği ve futbolcuların imzaladığı formayı hediye etti.

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