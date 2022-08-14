Gaziantep FK - MKE Ankaragücü maçı CANLI izle! Gaziantep FK - MKE Ankaragücü maçı canlı anlatım | Süper Lig maçı izle

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Gaziantep FK sahasında Ankaragücü ile karşı karşıya geliyor.
Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Mustafa Kürşad Filiz düdük çalıyor. Filiz'in yardımcılıklarını Bahtiyar Birinci ve İbrahim Bozbey yapıyor.
Gazaintep FK - Ankaragücü maçının canlı anlatımına haberimizde ulaşabilirsiniz.
GAZİANTEP FK - ANKARAGÜCÜ MAÇI İLK 11'LERİ
Gaziantep FK: Günay, Kitsiou, Djilobodji, Ertuğrul, Hanousek, Furkan, Jevtovic, Mustafa, Maxim, Markovic, Figueiredo
Ankaragücü: Bahadır, Oğuz, Atakan, Mujakic, Marlon, Abdullah, Pedrinho, Zahid, Tasos, Beridze, Macheda
GAZİANTEP FK - MKE ANKARAGÜCÜ MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Gaziantep FK - MKE Ankaragücü maçı 19:15'te başladı. Karşılaşma beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.