Haberler Süper Lig Gaziantep FK - MKE Ankaragücü maçı CANLI izle! Gaziantep FK - MKE Ankaragücü maçı canlı anlatım | Süper Lig maçı izle

Gaziantep FK - MKE Ankaragücü maçı CANLI izle! Gaziantep FK - MKE Ankaragücü maçı canlı anlatım | Süper Lig maçı izle

Süper Lig'de heyecan ikinci hafta müsabakalarıyla devam ediyor. Gaziantep FK ile MKE Ankaragücü kritik maçta karşı karşıya geliyor. Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Mustafa Kürşad Filiz düdük çalıyor. İki ekip de zorlu müsabakadan galibiyetle ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Gaziantep FK - MKE Ankaragücü maçının CANLI anlatımı ve tüm detayları fotomac.com.tr'de...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2022 Pazar 19:40 Güncelleme Tarihi: 14 Ağustos 2022 Pazar 19:40
Gaziantep FK - MKE Ankaragücü maçı CANLI izle! Gaziantep FK - MKE Ankaragücü maçı canlı anlatım | Süper Lig maçı izle

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Gaziantep FK sahasında Ankaragücü ile karşı karşıya geliyor.

Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Mustafa Kürşad Filiz düdük çalıyor. Filiz'in yardımcılıklarını Bahtiyar Birinci ve İbrahim Bozbey yapıyor.

Gazaintep FK - Ankaragücü maçının canlı anlatımına haberimizde ulaşabilirsiniz.

GAZİANTEP FK - ANKARAGÜCÜ MAÇI İLK 11'LERİ

Gaziantep FK: Günay, Kitsiou, Djilobodji, Ertuğrul, Hanousek, Furkan, Jevtovic, Mustafa, Maxim, Markovic, Figueiredo

Ankaragücü: Bahadır, Oğuz, Atakan, Mujakic, Marlon, Abdullah, Pedrinho, Zahid, Tasos, Beridze, Macheda

GAZİANTEP FK - MKE ANKARAGÜCÜ MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Gaziantep FK - MKE Ankaragücü maçı 19:15'te başladı. Karşılaşma beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

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