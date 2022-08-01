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Momo Mbaye yarışı

Süper Lig'den 3 takım İspanya'da transfer kapışması yapıyor. Foot Mercato sitesi; Gaziantep FK, Hatayspor ve Giresunspor'un, İspanyol ekibi Cadiz'in B takımında forma giyen 24 yaşındaki Senegalli stoper Momo Mbaye'nin peşinde olduğunu öne sürdü.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2022 Pazartesi 06:50
Momo Mbaye yarışı

1.92 boyundaki genç savunmacı, geçtiğimiz sezon Cadiz B'de oynadığı 13 karşılaşmada, 3 gol, 1 asist katkısı sağladı.


MİRZA CİHAN İDDİALI
Gaziantep FK'nin 21 yaşındaki sol açığı Mirza Cihan, yeni sezondan çok umutlu. Genç futbolcu, "Kendimi geliştirerek geçen sene bulduğum forma şansını arttırarak takıma daha fazla katkı vererek, bu sezon takımımızın başarısında önemli bir pay sahibi olmak istiyorum. Kaliteli bir ekibiz ve hedeflerimiz yüksek" dedi. Cihan, geçen sezon 12 maçta 1 gol, 1 asist yaptı.

KALEYE ALİ EMRE YANAR
Hatayspr, kaleye takviye için rotasını Spor Toto 1. Lig'e çevirdi. Trabzonspor'dan eski Altınordulu kaleci Erce Kardeşler'i alan bordo-beyazlılar, Altınordu'dan Ali Emre Yanar'ı da listesine aldı. Güney ekibi, İzmir ekibine transfer teklifi yapmaya hazırlanıyor. 24 yaşındaki genç eldiven, geçtiğimiz sezon 33 maçta, 52 gol yerken, 6 maçta kalesini gole kapattı.


ANKARAGÜCÜ BEĞENİLDİ
Süper Lig'in yeni, transferin hızlı ekibi Ankaragücü, sezonun başlamasını sabırsızlıkla bekliyor. TSYD Kupası'nda ezeli rakibi Gençlerbirliği'ni 3-0'la geçen sarılacivertlilerin sergilediği performans, camiadan tam not aldı. 14 transfer yapan başkent ekibinde yeni isimler Chatzigiovanis ve dünyaca ünlü golcü Jese'nin fileleri havalandırması taraftarları umutlandırdı.

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