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TFF Tahkim Kurulu'nda Başkan ve üyeler belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, bünyesinde görev yapan kurulların başkan ve üyelerini belirledi. İşte ayrıntılar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Temmuz 2022 Cumartesi 13:24
TFF Tahkim Kurulu'nda Başkan ve üyeler belli oldu

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Tahkim Kurulunda İsmail Rüştü Cirit, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunda Mehmet Sağlam, Amatör Futbol Disiplin Kurulunda Alper Türközmen, Uyuşmazlık Çözüm Kurulunda Selami Bilgin, Etik Kurulunda Celal Candan, Kulüp Lisans Kurulunda Mehmet Ali Kaynar, Temsilciler Kurulunda Gökhan Özsavaş, Engelliler Koordinasyon Kurulunda Ömer Gürsoy başkanlığa seçildi.

FEDERASYONDA YENİ KURULLAR ŞU ŞEKİLDE OLUŞTU:

Tahkim Kurulu

Asıl üyeler: İsmail Rüştü Cirit (Başkan), Eyüp Yeşil, Mustafa Artuç, Alaaddin Varol, Bilgin Tiryakioğlu, Murat Atalı, Fatih Maden

Yedek üyeler: Fatih Erdöl, İlhan Yiğit, Yavuz Pehlivan, Serdar Karahan, Metehan Özkan, Yalım Canveren

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu

Asıl üyeler: Mehmet Sağlam (Başkan), Mehmet Aksu, Yusuf Yaşar, Selman Dursun, Nihal Ural, Abdurrahim Taş, Ömer Faruk Erol

Yedek üyeler: Mehmet Onursal Cin, İlyas Çelik, Hüseyin Alpay Köse, Hacı Orhan, Muhammed Akın, Mustafa Doğan

Amatör Futbol Disiplin Kurulu

Asıl üyeler: Alper Türközmen (Başkan), Ahmet Şafak Kuş, Serkan Ağar, Tarkan Erdal, Ahmet Yazıcıoğlu, Şamil Yakut, Rıza Hakan Başsorgun

Yedek üyeler: Fatih Kabasakal, Vedat Erten, Yetkin Gürsoy, Ömer Eğrioğlu, Erinç Şatır, İsa Baştürk

Uyuşmazlık Çözüm Kurulu

Asıl üyeler: Selami Bilgin (Başkan), Sabiha Tekin, Mustafa Çatlık, Hasan Şahin, Muhammed Hardalaç, Mutlu Şimaylı, Hacı Dursun Kızıltan

Yedek üyeler: Bünyamin Türkmenözü, Oktay Güngör, Orçun Urak, Hakan Karaoğlu, Buket Saner Keser, Mustafa Hayri Öztürk

Etik Kurulu

Asıl üyeler: Celal Candan (Başkan), Mehmet Fatih Çelikbilek, Ahmet Gürel, Birsen Elmas, Musa Aygül

Yedek üyeler: Ali Fuat Türkel, Rıfat Erten, Ersin Erdoğan, Fırat Polat Zorba

Kulüp Lisans Kurulu

Asıl üyeler: Mehmet Ali Kaynar (Başkan), Mustafa Arıkan (Başkan yardımcısı), Berrin Mahmutoğlu, Yalçın Madenci, Şavaş Çıtak, Yasin Eker, Furkan Uysal

Yedek üyeler: Abdulkadir Güzeloğlu, Yakup Şimşek, Ahmet Temizyürek, Ayhan Durgun, Ramazan Erkut Alperen, Ömer Faruk Başer, Mustafa Akgüllü

Temsilciler Kurulu

Gökhan Özsavaş (Başkan), Ahmet Hamdi Usta, Osman Yıldırım, Ertuğrul Arslan, Nilgün Selvi, Timuçin Başar, Osman Diyadin

Engelliler Koordinasyon Kurulu

Ömer Gürsoy (Başkan), Birol Aydın, Muaz Ergezen, Ayhan Yıldırım, Kerim Vural, Mehmet Alaattin Nalcıoğlu, Ümran Başar, Musa Çiçek, Nalan Ayvazoğlu, Kanat Karamürsel, Hamza Doğan

Bu arada, kurullara seçilen başkan ve üyelerin, görevlerini tarafsızlık ve bağımsızlık içinde yerine getirmelerine engel bir durumlarının olmadığına dair yazılı beyanlarını sunmaları, yönetim kurulu üyelerinin huzurunda görevlerini tarafsız ve bağımsız şekilde yerine getireceklerine dair yemin etmeleriyle birlikte resmi olarak göreve başlayacakları kaydedildi.

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