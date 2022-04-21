Göztepe’de gençler göreve

Ligde deplasmanda Gaziantep FK'yle karşılaşacak düşme hattındaki Göztepe, Gaziantep'te olası bir puan kaybı halinde resmen küme düşecek. Bu durumun gerçekleşmesi halinde sarı-kırmızılılarda kalan maçlarda genç futbolcuların çok daha fazla görev alacağı bildirildi. Spor Toto 1. Lig'de oluşturacağı kadronun yapılanmasına start veren İzmir ekibinde altyapıdan kaleci Arda, sağ bek Yusuf, golcü Ege, defans Fırat, orta saha Murat ve Efe Can gibi oyuncuların bundan sonraki süreçte formayı giyeceği belirtildi.

ÖNCELİK KALANDA

Göztepe'de formanın hakkını verecek yerli ve yabancı futbolcuların da yeni sezonda takımda kalabileceği vurgulandı. Ndiaye'yi Çin ekibi Shangai Port'a, Nwobodo'yu ise ABD temsilcisi Cicinnati'ye satan yönetim Atınç, İrfan Can ve Halil'i de iyi bir bonservis verilmesi durumunda gönderecek.