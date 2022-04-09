Rizespor-Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Rizespor-Konyaspor maçını canlı takip etmek için buraya tıklayabilirsiniz...

Süper Lig'in 32. haftasında heyecan devam ediyor. Rizespor ile Konyaspor kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Rizespor-Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

RİZESPOR-KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Rizespor-Konyaspor maçı 9 Nisan Cumartesi günü saat 16.00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

RİZESPOR-KONYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Gökhan Gönül, Holmen, Ponck, Cemali, Phiri, Gedson, Sabo, Alper, Boyd, Pohjanpalo

Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil, Abdulkerim, Guilherme, Hadziahmetovic, Soner, Çekici, Amilton, Bytyqi, Cikalleshi