3’te 3 peşinde!

Ligde 28. haftanın açılışı Malatya'da yapılacak. Son sıraya demir atan Y.Malatyaspor, ligin flaş ekibi Adana Demirspor'u konuk edecek. Üst sıraları hedefleyen Akdeniz ekibi, ligde kötü günler geçiren rakibi karşısında galibiyetten başka bir şey düşünmüyor. Mavi Şimşekler, ilk yarıda Adana'da 2-0 mağlup olduğu sarı-siyahlılardan rövanşı da almak istiyor. Beş maçtır bileği bükülmeyen Adana ekibi, Yeni Malatyaspor maçıyla başlayan periyotta ardından üst üste sahasında Sivasspor ve Başakşehir'i ağırlayacak. Y.Malatya maçını kayıpsız geçmek amacındaki Demirspor, sahasındaki Sivasspor ve Başakşehir karşılaşmasını da kazanıp ligde iddialı bir konuma gelmenin planlarını yapıyor. Adana Demirspor'da sakatlığı bulunan Castro dışında eksik yok. Malatya ekibinde ise cezalı Sadık Çiftpınar ile Mallan, Chouiar ve Kenan Özer'in de sakatlığı bulunuyor.