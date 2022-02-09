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İhale müjdesi

İmza törenine TFF Başkanı Nihat Özdemir, TFF Sponsorluklar ve Pazarlamadan Sorumlu yönetici Alkın Kalkavan ve Aras Kargo Genel Müdürü Utku Ayyarkın katıldı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Şubat 2022 Çarşamba 06:50
İhale müjdesi
TFF ile Aras Kargo arasında sponsorluk anlaşması imzalandı. Aras Kargo, iki yıl süreyle Erkek Milli Futbol Takımları resmi sponsoru, eMilli Futbol Takımı'nın ise ana sponsoru oldu. Burada yayın ihalesi hakkında konuşan Başkan Nihat Özdemir, "14 Şubat'ta yine bu salonda saat 14.00 civarında son teklifleri alacağız. Şu anda 8'in üzerinde ihale dosyası alan şirket var. Birçok konuda bize sorular yolluyorlar. İlginin iyi olduğunu söyleyebilirim. İnşallah iyi bir teklifle gelecekler, iyi bir ihale, yarışma olacak" dedi. Özdemir şöyle devam etti: "Sonunda kazananla önümüzdeki sezondan başlamak üzere 3 veya 5 yıllık anlaşma imzalayarak yolumuza devam edeceğiz. İyi bir teklif gelmesini bekliyorum. Çünkü; Türk futbolunun en önemli gelirlerinden biri, yayın gelirinden elde edilecek gelirdir. Hele ki Anadolu takımlarımızın gelirlerinin yüzde 80'i yayından geliyor. Onun için bu yayın ihalesinden ne kadar çok gelir elde edebilirsek, Türk futbol takımlarının hepsi için geçerli. İnşallah iyi bir neticeye varacağız."
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