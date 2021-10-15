Haberler Süper Lig TRABZONSPOR VE FENERBAHÇE HABERİ: 5 maddede imha planı! Abdullah Avcı ve Vitor Pereira... (TS FB spor haberi)

TRABZONSPOR VE FENERBAHÇE HABERİ: 5 maddede imha planı! Abdullah Avcı ve Vitor Pereira... (TS FB spor haberi)

Trabzonspor-Fenerbahçe derbisine sayılı günler kala her iki takım planlarını 3 puan üzerine yaptı. İki teknik adam da rakib in zaaflarının üzerine gitmeyi, güçlü yanlarını sahaya yansıtmay planlıyor. Trabzonspor Corneleius'u kenarlardan maksimum düzeyde besleyerek sonuca gitmeyi hedeflerken, Fenerbahçe çabuk ve yetenekli ayaklarıyla rakip defansın arkasına sarkmak istiyor. İşte 5 maddede derbi planı ve tüm detaylar... | Trabzonspor ve Fenerbahçe haberleri (TS FB spor haberi)

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2021 Cuma 06:50
TRABZONSPOR VE FENERBAHÇE HABERİ: 5 maddede imha planı! Abdullah Avcı ve Vitor Pereira... (TS FB spor haberi)

TRABZONSPOR

İLK 15 DAKİKADA GOL BULUNACAK

Trabzonspor için öne geçmek çok önemli. Fenerbahçe'nin geri durumdan gelip maç kazanmakta zorlandığı herkesin bildiği bir gerçek. Zafere giden en kısa yol en kısa sürede öne geçmek.

TRABZONSPOR VE FENERBAHÇE HABERİ: 5 maddede imha planı! Abdullah Avcı ve Vitor Pereira... (TS FB spor haberi)

1. BÖLGEDE TOP KAYBI YASAKLANDI

Fenerbahçe'nin ilerde çok çabuk adamları var ve rakibin top kayıplarını kolay cezalandırıyor. birinci bölgede garanti ve isabetli pas takım savunmasının birinci hedefi olacak.

TRABZONSPOR VE FENERBAHÇE HABERİ: 5 maddede imha planı! Abdullah Avcı ve Vitor Pereira... (TS FB spor haberi)

MESUT ÖZİL'E BOŞ ALAN YOK...

Mesut Özil'in 11'de başlayacağı hesap ediliyor. Mesut oyundayken becerisi ve tecrübesiyle takım arkadaşlarınına ciddi boş alan yaratabiliyor ve pozisyona sokuyor. Mesut Özil oyundan düşmeli.

TRABZONSPOR VE FENERBAHÇE HABERİ: 5 maddede imha planı! Abdullah Avcı ve Vitor Pereira... (TS FB spor haberi)

SİNİRLERE HAKİM OLUNACAK...

Sinir ve paniğe yer yok. Erken sarı kartlar takımı oyundan düşürebilir. Sakin kalmak ve oyunda 11 kişi ile kalmak çok önemli. Gereksiz stres seri hataları da beraberinde getirir.

TRABZONSPOR VE FENERBAHÇE HABERİ: 5 maddede imha planı! Abdullah Avcı ve Vitor Pereira... (TS FB spor haberi)

CORNELIUS KENARLARDAN BESLENECEK

Cornelius havadan daha güçlü. Takımın 1 numaralı golcüsüne istediği toplar atılacak. Sürekli beslenecek ve gol şansı en yüksek düzeyde tutulacak.

TRABZONSPOR VE FENERBAHÇE HABERİ: 5 maddede imha planı! Abdullah Avcı ve Vitor Pereira... (TS FB spor haberi)

FENERBAHÇE

SANTRAYLA BERABER PRESE BAŞLANACAK

Oyun geride kabul edilmeyecek. Trabzon'un zayıf yanı savunma. Bu yüzden rakibin savunmasına yakın oynamanın en kestirme yolu pres yapmak. Rakibin hata yapması sağlanacak.

TRABZONSPOR VE FENERBAHÇE HABERİ: 5 maddede imha planı! Abdullah Avcı ve Vitor Pereira... (TS FB spor haberi)

1. BÖLGEDEN ÇOK HIZLI ÇIKILACAK

Trabzon pres gücü yüksek bir takım. Baskı yemeye davetiye çıkartılmayacak. Bunun yerine birinci bölgeden mümkün olan en kestirme yoldan çıkılıp rakip sahaya geçilecek.

TRABZONSPOR VE FENERBAHÇE HABERİ: 5 maddede imha planı! Abdullah Avcı ve Vitor Pereira... (TS FB spor haberi)

DEFANS ARKASINA KOŞU YAPILACAK

Trabzon'un savunma zaaflarının üzerine gidilecek. Takımdaki çabuk ayaklar kullanılacak. Defans arkasına koşularla pozisyon aranacak ve rakibin dengesi bozulacak.

TRABZONSPOR VE FENERBAHÇE HABERİ: 5 maddede imha planı! Abdullah Avcı ve Vitor Pereira... (TS FB spor haberi)

KALEYE YAKIN FAUL YAPMAK YASAK

Trabzon'da başta Bakasetas olmak üzere frikikleri iyi kullanabilen isimler var. Kenarlardan da faul yapılıp rakibin uzun golcüsü Cornelius'a davetiye çıkartılmayacak.

TRABZONSPOR VE FENERBAHÇE HABERİ: 5 maddede imha planı! Abdullah Avcı ve Vitor Pereira... (TS FB spor haberi)

BAKASETAS&NWAKAEME'YE BOŞ ALAN YOK

Trabzon'un hücumda en haraketli isimleri Bakasetas ve Nwakaeme... Bu iki oyuncuya yakın oynanacak. Kaleye yüzleri döndürülmeyecek...

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