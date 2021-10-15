TRABZONSPOR VE FENERBAHÇE HABERİ: 5 maddede imha planı! Abdullah Avcı ve Vitor Pereira... (TS FB spor haberi)

TRABZONSPOR



İLK 15 DAKİKADA GOL BULUNACAK



Trabzonspor için öne geçmek çok önemli. Fenerbahçe'nin geri durumdan gelip maç kazanmakta zorlandığı herkesin bildiği bir gerçek. Zafere giden en kısa yol en kısa sürede öne geçmek.





1. BÖLGEDE TOP KAYBI YASAKLANDI



Fenerbahçe'nin ilerde çok çabuk adamları var ve rakibin top kayıplarını kolay cezalandırıyor. birinci bölgede garanti ve isabetli pas takım savunmasının birinci hedefi olacak.



