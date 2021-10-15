TRABZONSPOR VE FENERBAHÇE HABERİ: 5 maddede imha planı! Abdullah Avcı ve Vitor Pereira... (TS FB spor haberi)

TRABZONSPOR
İLK 15 DAKİKADA GOL BULUNACAK
Trabzonspor için öne geçmek çok önemli. Fenerbahçe'nin geri durumdan gelip maç kazanmakta zorlandığı herkesin bildiği bir gerçek. Zafere giden en kısa yol en kısa sürede öne geçmek.
TRABZONSPOR
1. BÖLGEDE TOP KAYBI YASAKLANDI
Fenerbahçe'nin ilerde çok çabuk adamları var ve rakibin top kayıplarını kolay cezalandırıyor. birinci bölgede garanti ve isabetli pas takım savunmasının birinci hedefi olacak.
MESUT ÖZİL'E BOŞ ALAN YOK...
Mesut Özil'in 11'de başlayacağı hesap ediliyor. Mesut oyundayken becerisi ve tecrübesiyle takım arkadaşlarınına ciddi boş alan yaratabiliyor ve pozisyona sokuyor. Mesut Özil oyundan düşmeli.