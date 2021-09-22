Göztepe Hatayspor maçı CANLI

Göztepe ile Hatayspor Süper Lig'in 6. haftasında kozlarını paylaşıyor. İki takım da Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan mücadeleye kazanmak için çıktı. Karşılaşmanın canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...
GÖZTEPE-HATAYSPOR MAÇINDA İLK 11'LER
Göztepe: İrfan Can, Kerim, Dino, Wilker, Berkan, Obinna, Soner, Lourency, Yalçın, Halil, Cherif.
Hatayspor: Munir, Kamil, Fatih, Burak, Samuel, Isaac, Ruben, Saba, Ayoub, Adama, Diouf.
GÖZTEPE-HATAYSPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Göztepe Hatayspor maçı saat 20.00'de başladı. Zorlu mücadele beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.