Haberler Süper Lig Göztepe Hatayspor maçı CANLI

Göztepe Hatayspor maçı CANLI

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 6. hafta maçında Göztepe sahasında Hatayspor'u konuk ediyor. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan mücadelede Suat Arslanboğa düdük çalıyor. Göztepe sahasında kazanmak isterken, Hatayspor ise galibiyet serisini sürdürmeyi amaçlıyor. Zorlu mücadelenin canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Eylül 2021 Çarşamba 19:57
Göztepe Hatayspor maçı CANLI

Göztepe ile Hatayspor Süper Lig'in 6. haftasında kozlarını paylaşıyor. İki takım da Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan mücadeleye kazanmak için çıktı. Karşılaşmanın canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...



GÖZTEPE-HATAYSPOR MAÇINDA İLK 11'LER
Göztepe: İrfan Can, Kerim, Dino, Wilker, Berkan, Obinna, Soner, Lourency, Yalçın, Halil, Cherif.

Hatayspor: Munir, Kamil, Fatih, Burak, Samuel, Isaac, Ruben, Saba, Ayoub, Adama, Diouf.

GÖZTEPE-HATAYSPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Göztepe Hatayspor maçı saat 20.00'de başladı. Zorlu mücadele beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.


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