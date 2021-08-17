Süper Lig'den haberler

WİLSON EDUARDO ALANYASPOR'DA

Lige Başakşehir galibiyetiyle başlayan Alanya, bir yandan da kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Akdeniz ekibi, BAE ekibi Al Ain'den 31 yaşındaki Angolalı kanat-forvet Wilson Eduardo'yla imza attı. Sporting, D.Zagreb ve Braga gibi takımlarda oynayan tecrübeli hücumcu, geçen sezon 19 maçta 3 gol, 2 asist yaptı.

RAFAEL AYRILDI

Başakşehir, Brezilyalı sağ beki Rafael ile yollarını ayırdı. 2015'te Fransız devi Olympique Lyon'a 3 milyon 200 bin Euro bedelle transfer olan 31 yaşındaki savunmacı, sezon başında turuncu-lacivertlilere katılmıştı. Rafael, 28 maçta 1 asist yaptı.

KARAGÜMRÜK'E GENÇ MAESTRO

Karagümrük, Schalke 04'te forma giyen 21 yaşındaki 10 numara Levent Mercan'ı kadrosuna kattı. Satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralanan genç orta saha, Almanya 20 Yaş Altı Milli Takımı'nda da boy gösterdi. Mercan, geçen sezon Schalke'nin ikinci takımında 10 maçta oynarken, as takımda ise 1 maçta görev aldı.