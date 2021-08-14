Süper Lig'den haberler (14.08.2021)

HATAY'DAN YENİ STATTA SİFTAH

Hatayspor, sezonun açılış maçında bugün Kasımpaşa'yı konuk edecek. Bordo-beyazlılar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını gerçekleştirdiği Yeni Hatay Stadyumu'nda ilk resmi karşılaşmasını oynayacak. Hatay ekibi, geçen sezon Kasımpaşa'yı ligde iki maçta da yenmişti.

SEL FELAKETİNE SAYGI DURUŞU

TFF; Kastamonu, Sinop ve Bartın başta olmak üzere Karadeniz bölgesindeki sel felaketlerinde hayatını kaybeden vatandaşlarımız için saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı. Süper Lig ve TFF 1. Lig'deki ilk hafta maçları öncesinde saygı duruşunda bulunulacak.

GAZİANTEP'TE İKİ VAKA VAR

Gaziantep FK, F.Karagümrük maçı öncesinde yapılan Covid-19 PCR testi sonucunda 2 futbolcunun testinin pozitif çıktığını açıkladı. Futbolcuların sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı. F.Karagümrük-Gaziantep FK maçı bugün saat 19.15'te Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

ALİ ADNAN GÖZTEPE'YE

Transfer çalışmalarını sürdüren Göztepe, Iraklı sol bek Ali Adnan'ı gündemine aldı. Son olarak ABD Major Lig'de Vancouver'da oynayan 27 yaşındaki futbolcu, ülkemizde daha önce 2013- 14 ve 2014-15'te Süper Lig'de Rize'de görev yaptı. Tecrübeli savunmacı, İtalya Serie A'da Udinese ve Atalanta'da da forma giydi.

KAYSERİSPOR'DA 34 LİSANS ÇIKTI

Ünlü İsviçreli golcü Gavranovic'i alan Kayserispor, Portekiz'de Rio Ave'den sağ açık Mane'yle de imzaladı. Transferin en hareketli kulüplerinden biri olan sarı-kırmızılılarda, 34 futbolcunun lisansı çıkarıldı. Başkan Berna Gözbaşı da "Çarşamba gününü de bekleyin" ifadeleriyle yine transfer müjdesi verdi.