Haberler Süper Lig Serdar Dursun'dan transfer itirafı! "Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor..."

'dan transfer itirafı! ", , ve ..."

Son dakika spor haberi... 2. Ligi'nde gol kralı olarak liglerinde bu başarıya ulaşan ilk Türk futbolcu olma başarısı gösteren 29 yaşındaki başarılı oyuncu , gelecek planlarına dair açıklamalarda bulundu. İşteSüper Lig'in devleri , , ve 'un da ilgilendiği bilinen golcü futbolcunun o açıklamaları...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Haziran 2021 Pazartesi 06:50 Güncelleme Tarihi: 07 Haziran 2021 Pazartesi 09:34
Son dakika transfer haberleri | Serdar Dursun'dan transfer itirafı! "Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor..."

formasıyla 'de 27 kez rakip fileleri sarsan ve 'da gol krallığı yaşayan ilk futbolcu olan , 'in devlerini ve Avrupa kulüplerini peşine taktı. Bonservisi elinde olan Serdar, transfer sürecini ve hedeflerini Takvim'e anlattı.

Son dakika transfer haberleri | Serdar Dursun'dan transfer itirafı! "Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor..."

Yıldız futbolcu, "Hedefim her zaman en üst seviyede oynayan ve kupalar kazanan takımlarda mücadele etmek. 'de , , ve gibi büyük takımlarda forma giymeyi her futbolcu ister.

Son dakika transfer haberleri | Serdar Dursun'dan transfer itirafı! "Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor..."

'den çok sayıda teklif alıyorum. 1-2 kulüple ise ciddi görüşmelerimiz var ama henüz somut bir şey yok. Sadece 'dan değil ve 'dan da teklifler var. Ancak henüz karar vermedim. Teklifleri değerlendirip en doğru kararı vermek istiyorum" dedi.

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