Darmstad formasıyla Bundesliga 2'de 27 kez rakip fileleri sarsan ve Avrupa'da gol krallığı yaşayan ilk futbolcu olan Serdar Dursun, Süper Lig'in devlerini ve Avrupa kulüplerini peşine taktı. Bonservisi elinde olan Serdar, transfer sürecini ve hedeflerini Takvim'e anlattı.



Yıldız futbolcu, "Hedefim her zaman en üst seviyede oynayan ve kupalar kazanan takımlarda mücadele etmek. Türkiye'de Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor gibi büyük takımlarda forma giymeyi her futbolcu ister.