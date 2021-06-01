Sefa Yılmaz Giresun'a

SüperLig hasretine 44 yıl sonra son veren Giresunspor, transfer çalışmalarında ince eleyip sık dokuyor. Çotanaklar, önceliği Süper Lig'de forma giymiş tecrübeli isimlere verecek. Yeşil-beyazlılar bu doğrultuda, Süper Lig'den düşen G.Birliği'nin 31 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Sefa Yılmaz'la temas kurdu. Başkent ekibiyle kontratı 30 Haziran'da bitecek olan tecrübeli futbolcunun Giresun'un sıcak baktığı öğrenildi. Sefa Yılmaz, geçen sezon G.Birliği'nde oynadığı 36 maçta 4 gol, 4 asistlik performansına rağmen takımının küme düşmesine engel olamadı.