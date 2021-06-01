Haberler Süper Lig Sefa Yılmaz Giresun'a

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'in yeni ekibi , ligden düşen G.Birliği’yle kontratı biten 31 yaşındaki sağ açığı ’ın peşinde.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Haziran 2021 Salı 06:50
Sefa Yılmaz Giresun'a
Süper Lig hasretine 44 yıl sonra son veren , transfer çalışmalarında ince eleyip sık dokuyor. Çotanaklar, önceliği 'de forma giymiş tecrübeli isimlere verecek. Yeşil-beyazlılar bu doğrultuda, Süper Lig'den düşen G.Birliği'nin 31 yaşındaki sağ kanat oyuncusu 'la temas kurdu. ekibiyle kontratı 30 Haziran'da bitecek olan tecrübeli futbolcunun 'un sıcak baktığı öğrenildi. Sefa Yılmaz, geçen sezon G.Birliği'nde oynadığı 36 maçta 4 gol, 4 asistlik performansına rağmen takımının küme düşmesine engel olamadı.
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