Yok böyle final!

Süper Lig'de düşmeme mücadelesi, iki takım arasında son haftaya kaldı. Başakşehir deplasmanında final gibi bir maça çıkan Kayserispor, kazansa ligde kalacağı maçtan 1 puanla ayrıldı. Maça hızlı başlayan sarı-kırmızılılar, 15'te gole çok yaklaştı. Muhar'ın plasesinde, top yan direğe çarpıp auta gitti. İlk yarıda başka ciddi bir pozisyon yaşanmayınca devre golsüz eşitlikle sonuçlandı. İkinci yarıda karşılıklı ataklarda Kayseri ekibinde Henrique, turuncu-lacivertlilerde ise Berkay, girdikleri net gollük pozisyonlarda çerçeveyi bulamadı. Düşme hattını direkt etkileyen kritik maç, başladığı gibi golsüz bitti. Üst üste 3. beraberliğini alan ve 4 maçtır yenilmeyen Kayserispor bu beraberlik sonrası, ikili averajda geride olduğu G.Birliği'nin Göztepe'yi mağlup etmesiyle ligde kalma umudunu son haftaya bıraktı. Kayseri, son hafta deplasmanda Fenerbahçe'den puan aldığı takdirde ligde kalacak.



ÜÇLÜ AVERAJDA G.BİRLİĞİ ÜSTÜN

Son hafta Kayserispor, Gençlerbirliği ve Ankaragücü, aynı puanda bitirirse üçlü averaj devreye girecek. Üçlü averajda üç takım da birbirleriyle oynadıkları maçlarda aynı puana sahip. Bu durumda attıkları gole bakılıyor ve Gençlerbirliği gol üstünlüğüyle rakiplerine avantaj sağlıyor.