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final!

Son şampiyon karşısında kazansa ligde kalacak , 1 puanla yetindi. İkili averajda geride olduğu ekibi kazanınca işi son haftaya bıraktı. ’yle oynayacak ’ye beraberlik yetiyor.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2021 Çarşamba 06:50
Yok böyle final!

'de düşmeme mücadelesi, iki takım arasında son haftaya kaldı. deplasmanında final gibi bir maça çıkan , kazansa ligde kalacağı maçtan 1 puanla ayrıldı. Maça hızlı başlayan sarı-kırmızılılar, 15'te gole çok yaklaştı. Muhar'ın plasesinde, top yan direğe çarpıp auta gitti. İlk yarıda başka ciddi bir pozisyon yaşanmayınca devre golsüz eşitlikle sonuçlandı. İkinci yarıda karşılıklı ataklarda ekibinde , turuncu-lacivertlilerde ise , girdikleri net gollük pozisyonlarda çerçeveyi bulamadı. Düşme hattını direkt etkileyen kritik maç, başladığı gibi golsüz bitti. Üst üste 3. beraberliğini alan ve 4 maçtır yenilmeyen Kayserispor bu beraberlik sonrası, ikili averajda geride olduğu G.Birliği'nin 'yi mağlup etmesiyle ligde kalma umudunu son haftaya bıraktı. Kayseri, son hafta deplasmanda 'den puan aldığı takdirde ligde kalacak.

ÜÇLÜ AVERAJDA G.BİRLİĞİ ÜSTÜN
Son hafta Kayserispor, ve , aynı puanda bitirirse üçlü averaj devreye girecek. Üçlü averajda üç takım da birbirleriyle oynadıkları maçlarda aynı puana sahip. Bu durumda attıkları gole bakılıyor ve Gençlerbirliği gol üstünlüğüyle rakiplerine avantaj sağlıyor.

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