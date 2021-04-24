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Hatay’ın kralları

'de gol krallığında iki Hataysporlu var. Boupendza 21, Diouf 15 kez ağları sarsmayı başardı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2021 Cumartesi 06:50
Hatay’ın kralları

Bu sezon ligde Hatayspor fırtınası eserken teknik direktör 'ın hücum anlayışı gol krallığına da yansıyor. Yarışın zirvesinde iki Hataylı var. Sezonun yıldızı suskunluğunu bozduktan sonra yine gollerini sıralamaya başladı. 21 gole ulaştı ve tahtını koruyor. Son haftaların formda ismi da Beşiktaş'ın yıldızları Cyle Larin ile Vincent Aboubakar'ı geçti. 16 gole ulaştı. Hatayspor idmanlarında kimin gol kralı olacağına dair keyifli atışmalar yaşanıyor. Gabonlu Boupendza ise bu konuda bir hayli iddialı. Hedefi sezonu gol kralı tamamlayıp ardından İstanbul devlerinin yolunu tutmak.

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