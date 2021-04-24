Hatay’ın kralları

Bu sezon ligde Hatayspor fırtınası eserken teknik direktör Ömer Erdoğan'ın hücum anlayışı gol krallığına da yansıyor. Yarışın zirvesinde iki Hataylı var. Sezonun yıldızı Aaron Boupendza suskunluğunu bozduktan sonra yine gollerini sıralamaya başladı. 21 gole ulaştı ve tahtını koruyor. Son haftaların formda ismi Mame Diouf da Beşiktaş'ın yıldızları Cyle Larin ile Vincent Aboubakar'ı geçti. 16 gole ulaştı. Hatayspor idmanlarında kimin gol kralı olacağına dair keyifli atışmalar yaşanıyor. Gabonlu Boupendza ise bu konuda bir hayli iddialı. Hedefi sezonu gol kralı tamamlayıp ardından İstanbul devlerinin yolunu tutmak.