Ankaragücü - Gençlerbirliği | CANLI

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 34. hafta maçında Ankaragücü ile Gençlerbirliği kozlarını paylaşıyor.
Eryaman Stadyumu'nda oynanan zorlu karşılaşmayı Serkan Tokat yönetiyor.
ANKARAGÜCÜ - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI 11'LERİ
Ankaragücü: Korcan, Pinto, Sarlija, Kulusic, Kitsiou, Paintsil, Endri, İbrahim, Borven, Alper, Badji
Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Arda, Diego Angelo, Soner, Sefa, Candeias, Piris, Ayite, Polomat, Sandro Lima
ANKARAGÜCÜ - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Ankaragücü - Gençlerbirliği maçı 11 Nisan Pazar günü saat 16:00'dan itibaren beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.