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Ankaragücü - Gençlerbirliği | CANLI

'in 34. haftasında Ankaragücü Eryaman Stadyumu'nda Gençlerbirliği'ni konuk ediyor. Saat 16.00'da başlayan karşılaşmada düdük çalıyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2021 Pazar 15:58
Ankaragücü - Gençlerbirliği | CANLI

'de heyecan devam ediyor. 34. hafta maçında Ankaragücü ile Gençlerbirliği kozlarını paylaşıyor.

Eryaman Stadyumu'nda oynanan zorlu karşılaşmayı yönetiyor.


ANKARAGÜCÜ - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI 11'LERİ

Ankaragücü: , , Sarlija, Kulusic, Kitsiou, , Endri, İbrahim, Borven, Alper, Badji

Gençlerbirliği: Nordfeldt, , , , , , , , , ,

ANKARAGÜCÜ - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ankaragücü - Gençlerbirliği maçı 11 Nisan Pazar günü saat 16:00'dan itibaren beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

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