Kartal farkı

Süper Lig'de birbirinden güzel maçları geride bıraktık. Ligin zirvesine pençe atan Beşiktaş, Gaziantep'i de 2-1'lik skorla mağlup ederek önemli bir galibiyet daha elde etti. Skor belki tek farklıydı hatta son top direkten dönmese mücadele berabere bile bitebilirdi ama Beşiktaş attığından fazlasını kaçırdı. Yine çok pozitif ve keyif veren bir futbol sergiledi. Belki en güçlü kadroya sahip değiller ama herkesin ortak fikri bu ligde en iyi topu da siyah-beyazlılar oynuyor. Sergen Yalçın ve öğrencileri zirvenin keyifini yaşamaya devam ediyor.



FENERBAHÇE'NİN AFFI YOK

Kanarya bu sezon deplasmandalardaki inanılmaz formunu sürdürüyor. Art arda 4. dış saha galibiyetlerini Konyaspor'a karşı aldılar. Özellikle ilk yarıda müthiş bir oyun sergilediler. Szalai yine geldiği günden bu yana gösterdiği gibi farkını ortaya koydu. Bir de gol attı. İlk devre Mert Hakan ve Osayi de iyi günlerinde olunca sarılacivertliler kolay biçimde maçı kopardı. Galatasaray son anları büyük heyecana sahne olan karşılaşmada evinde Sivas ile berabere kaldı. Trabzonspor sahasında Alanyaspor'a yenilerek zirve yarışında bir yara daha aldı.



HAFTANIN ASİSTİ: MESANOVIC

Horozların bulduğu hızlı atakta Mesanovic akıl dolu bir pas attı. Topu tekte oynadı. Recep Niyaz kaleci ile karşı karşıya kaldı. Golü yapmazı zor olmadı.



HAFTANIN KURTARIŞI: RICARDO

Başkent ekibinin kalecisi Karagümrük'ü durduran isim oldu. Mevlüt Erdinç'in 2 metreden yaptığı sert vuruşta refleksleriyle meşin yuvarlağı nefis çıkardı.



HAFTANIN TAKIMI: KAYSERİSPOR

Sahasında yenilmesi zor bir takım olan Hatay'a karşı baştan sona müthiş bir oyun sergilediler. Kendileri için kritik 3 puanı 3 golle almayı başardılar.



KIRMIZI KART:

Polomat (G.Birliği, Gradel (Sivas), Kone (Hatay), Da Costa (Erzurum)



SARI KART:

Yatabare (Sivas), Belhanda (G.Saray), Yusuf (Hatay), Berkan. (Alanya), Riberio (Antalya), Omolo (Erzurum), Hugo (Trabzon), Valencia (F.Bahçe), Murawski , Mesanovic (Denizli)



HAFTANIN GOLÜ: FALCAO

Form geçici, klas kalıcıdır... Falcao belki G.Saray'da beklentilerin altında kaldı ama bu hafta yine çalımı sonrası nefis bir vuruşla geçmişten pasajlar sundu.



HAFTANIN SÖZÜ: SELAHATTİN BAKİ

Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki, Marcao'nun hakeme müdahalesinden sonra kırmızı kart görmediğini belirterek kendine has üslubuyla konuyu eleştirdi: "Marcao her hafta hakemlere ve rakiplere acayip hareketler yapıyor. Herhalde milletvekili oldu, çünkü bayağı bir dokunulmazlığı var."



HAFTANIN FOTOĞRAFI

Alanyaspor, deplasmanda Trabzonspor'u yenince oyuncuların zafer kulesi görülmeye değerdi. Güzel bir an olarak haftaya damga vurdu.



HAFTANIN OLAYI

Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Belhanda maç sonu röportajında yöneticilere "İnstagram'ı Twitter'ı bırakın, şu zemini düzeltin. Florya'nın zemini buradan daha iyi" diyerek eleştirilerde bulundu. Kimileri Cimbom pas oyunu oynadığı için Belhanda'yı haklı buldu, kimileri ise Faslı futbolcunun eleştiri sınırlarını aştığını belirtti.



HAFTANIN HOCASI: ÇAĞDAŞ ATAN (ALANYA)

Akdeniz temsilcisinin göze hoş gelen oyununun mimarı Çağdaş Atan'ın taktiği Trabzonspor deplasmanında tıkır tıkır işleri. Yine topu erken kazandılar, ön alan baskıları ve hücum repertuarları mükemmeldi.