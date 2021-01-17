Haberler Süper Lig Denizlispor - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

- maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? |

'in 19. haftasında sahasında 'u konuk edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Denizlispor - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2021 Pazar 07:50 Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2021 Pazar 07:50
Denizlispor - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

'de heyecan devam ediyor. 19. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Denizlispor - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

DENİZLİSPOR - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Denizlispor - Hatayspor maçı 17 Ocak Pazar günü saat 13:30'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

DENİZLİSPOR - HATAYSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Denizlispor: Pantiimon, Tiago Lopes, Fabaino, Muhammet, Özer, Murawski, Bakalorz, Recep Niyaz, Sagal, Sacko, Mesanovic

Hatayspor: Akın, Popov, Billong, Pablo, Mesut, Adama Traore, Ruben Riberio, Rayane Aabid, Akintola, Selim Ilgaz, Boupendza

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