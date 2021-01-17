Denizlispor - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 19. hafta maçında Denizlispor ile Hatayspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Denizlispor - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

DENİZLİSPOR - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Denizlispor - Hatayspor maçı 17 Ocak Pazar günü saat 13:30'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

DENİZLİSPOR - HATAYSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Denizlispor: Pantiimon, Tiago Lopes, Fabaino, Muhammet, Özer, Murawski, Bakalorz, Recep Niyaz, Sagal, Sacko, Mesanovic

Hatayspor: Akın, Popov, Billong, Pablo, Mesut, Adama Traore, Ruben Riberio, Rayane Aabid, Akintola, Selim Ilgaz, Boupendza