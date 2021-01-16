Antalyaspor Trabzonspor 1-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Süper Lig a>'de heyecan devam ediyor. 19. hafta maçında Antalyaspor ile Trabzonspor kozlarını paylaştı. Antalya Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi ve iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı. Maçın son anlarına 1-0 mağlup giren ve baskısını artıran bordo-mavililer 90+6. dakikada Afobe'nin kafa golüyle 1 puanı kaptı. Antalyaspor'un golü 25. dakikada Amilton'dan geldi.



Bu sonuçla Antalyaspor puanı 25 olurken Trabzonspor ise 27 puana ulaştı.



EKUBAN PENALTI KAÇIRDI!

Trabzonspor'da Caleb Ekuban 12. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.

ANTALYASPOR'DA ERSAN 33. DAKİKADA KIRMIZI GÖRDÜ!

Antalyaspor'da Ersan Gülüm 33. dakikada çift sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor evinde Konyaspor ile karşılaşacak. Antalyaspor ise deplasmanda Konyaspor'a konuk olacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

11. dakikada Ekuba'nın ceza yayının sağ çaprazından çektiği şut Ersan Gülüm'ün eline çarptı. Hakem Ali Palabıyık penaltı noktasını gösterdi.

12. dakikada penaltıda topun başına geçen Ekuban'ın sağ tarafa yerden vuruşunu kaleci Boffin kurtardı.

25. dakikada çalımlarla ilerleyen Fredy'nin sağ kanattan ortasına, ceza sahası içinde arka direkte iyi yükselen Amilton'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan'ın kapattığı köşeden ağlarla buluştu. 1-0

33. dakikada Hızlı gelişen Trabzonspor atağında çalımlarla ilerleyen Abdulkadir Ömür'ü faulle durduran Ersan Gülüm, ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı bırakıldı.

49. dakikada Abdülkadir Ömür'ün ceza sahası dışından sert şutunda Naldo'ya çarpıp kaleye yönelen topu, kaleci Boffin parmaklarının ucuyla son anda kornere çeldi.

63. dakikada Marlon'un ceza sahası dışından şutunda, meşin yuvarlak kale direğinin üstünden auta çıktı.

67. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topu önünde bulan Nwakaeme'nin şutunda top yandan dışarıya gitti.

90+6. dakikada sol kanattan Nwakaeme'nin ortasında topa iyi yükselen Afobe, kafayla meşin yuvarlağı kaleci Boffin'in solundan filelerle buluşturdu: 1-1.

Karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.