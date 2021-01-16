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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! (2020-2021 sezonu 19. hafta)
Süper Lig'in 19. haftasında heyecan devam ediyor. Günün son karşılaşmasında, ligde Galatasaray mağlubiyetinin ardından üst üste iki maçtan galip ayrılan Trabzonspor deplasmanda Antalyaspor'un konuğu oldu. Bordo-mavililer zorlu mücadeleden 1-1 beraberlikle ayrıldı ve 'bay' geçtiği haftanın ardından aldığı bu kayıpla zirveden uzaklaştı. İşte Süper Lig'de oluşan güncel puan durumu...
16 Ocak 2021 Cumartesi 20:44, Güncelleme 16.01.2021 20:59
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! (2020-2021 sezonu 19. hafta)