Galeri Süper Lig Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı nefesleri kesiyor. 20. hafta maçlarında lider Beşiktaş, Karagümrük'ü farklı geçerken, Fenerbahçe ise Sivas'ta takılarak Kara Kartal'ın 2 puan gerisine düştü. Galatasaray ise Denizlispor'u 6-1'le dağıtarak zirve iddiasını sürdürdü. Trabzonspor da haftayı galibiyetle kapatarak üst sıralara bir adım daha yaklaştı. Sezon sonunda ipi göğüslemek isteyen ekipler müthiş bir yarışa girerken, İddaa Risk Yönetimi, 20. hafta maçlarının ardından şampiyonluk oranlarını güncelledi. İşte favori takım...