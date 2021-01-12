TFF Başkanı Nihat Özdemir'den seyircili maç açıklaması!

TFF Başkanı Nihat Özdemir, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Bursaspor-Antalyaspor maçının ardından gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Seyircili maçların bu şartlarda başlamasının zor olduğunu belirten Özdemir, "Yalnız Türkiye'de değil dünyada tüm spor müsabakaları seyircisiz oynanıyor. Bu tarz maçların güzel olduğu savunulamaz. Seyirci, maçların en büyük öznesidir. Bu dönemde seyircili oynama mümkün görünmüyor." dedi.

Türkiye'nin pandemi sürecini iyi geçirdiğini de vurgulayan Özdemir, "Gıda sektöründe müşteri kabul edilmezken stadyumlara da şu an için seyirci almamız mümkün değil. Ama yakın zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamada gördük ki ülkemiz pandemi sürecini iyi yönetiyor ve iyiye gidiyor." ifadesini kullandı.

TFF Başkanı, pandeminin bitmesi halinde mayıs ayında seyircili maç oynatabileceklerini de belirtirken, "Umut ediyoruz ki, mart ayından itibaren yavaş yavaş taraftarları tribünlere alabiliriz. Mayıs ayında maçların seyircili oynanmasını hayal ediyor ve arzuluyoruz." diye konuştu.