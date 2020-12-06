Haberler Süper Lig Fatih Karagümrük - Çaykur Rizespor | CANLI

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'in 11. haftasında Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda 'u konuk ediyor. BeIN Sports 1'den canlı yayınlananan mücadele her iki takım için de büyük önem taşıyor. Karşılaşmanın fotomac.com.tr'de...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2020 Pazar 13:26
Fatih Karagümrük - Çaykur Rizespor | CANLI

'de heyecan devam ediyor. 11. hafta maçında ile kozlarını paylaşıyor. Zorlu karşılaşmanın fotomac.com.tr'de...



FATİH KARAGÜMRÜK - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI 11'LERİ
Fatih Karagümrük: Viviano, Ramazan, Roco, Fatih Kuruçuk, Balkovec, Biglia, Ndiaye, Jimmy Durmaz, Ndao, Erik Sabo, Sobiech

Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Emir, Meriah, Meljnak, Abdullah, Donsah, Baiano, Onur Bulut, , Remy.

FATİH KARAGÜMRÜK - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Fatih Karagümrük - Çaykur Rizespor maçı saat 13:30'da başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

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