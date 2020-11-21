Denizlispor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Milli aranın ardından yeniden start alan Süper Lig'in 9. haftasında Denizlispor ile Gaziantep FK karşı karşıya gelecek. Mücadele hakkında bilgi edinmek isteyen sporseverler arama motorlarında araştırma yapıyor. Peki, Denizlispor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

DENİZLİSPOR - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Denizlispor - Gaziantep FK maçı 21 Kasım Cumartesi günü saat 16:00'da beIN Sports 2'den canlı yayınlanacak.

DENİZLİSPOR - GAZİANTEP FK MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Denizlispor: Pantilimon, Lopes, Subotic, Leismann, Özer, Sagal, Bakalorz, Recep, Mesanovic, Varela, Rodallega

Gaziantep FK: Günay, Oğuz, Djilobodji, Kana-Biyik, Tosca, Güray, Andre Sousa, Maxim, Muhammet Demir, Mirallas, Dicko

DENİZLİSPOR - GAZİANTEP FK MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

Denizlispor - Gaziantep FK maçını Atilla Karaoğlan yönetecek.