Haberler Fenerbahçe Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

- Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2020 Cumartesi 09:44
Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Milli aranın ardından yeniden start alan Süper Lig'in 9. haftasında ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Mücadele hakkında bilgi edinmek isteyen sporseverler arama motorlarında araştırma yapıyor. Peki, Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GENÇLERBİRLİĞİ - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçı 21 Kasım Cumartesi günü saat 16:00'da beIN SPorts 1'de canlı yayınlanacak.

GENÇLERBİRLİĞİ - FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Arda, Toure, Diego, Polomat, Berat, Piris, Ayite, Candeias, Furman, Sio.

Fenerbahçe: Altay, Lemos, Serdar, Tisserand, Caner, Gustavo, Ozan, Sosa, Pelkas, Perotti, Samatta

GENÇLERBİRLİĞİ - FENERBAHÇE MAÇININ HAKEMİ KİM?

Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçını Halil Umut Meler yönetecek.

FENERBAHÇE'DE EKSİK ÇOK!

Fenerbahçe'de , Nazım Sangare, Enner Valencia, Kemal Ademi, Harun Tekin ve Sinan Gümüş Gençlerbirliği karşısında forma giyemeyecek.

EROL BULUT'UN DALYA HEYECANI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, teknik adamlık kariyerinin 100. Süper Lig maçına çıkmaya hazırlanıyor.

Erol Bulut, sarı-lacivertli takımın yarın Gençlerbirliği ile deplasmanda yapacağı müsabakayla teknik direktör olarak Süper Lig'de "dalya" diyecek.

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