Haberler Süper Lig Alanyaspor - Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

- maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? |

'in 8. haftasında Aytemiz sahasında 'u konuk edecek. Maçın yayın saati, kanalı, hakemi ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor. Trabzonspor, Süper Lig'in en formda takımı olan Alanyaspor'u yenerek çıkış yakalamak istiyor. Peki, Alanyaspor - Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda? Trabzonspor maçı izle...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2020 Cumartesi 08:19 Güncelleme Tarihi: 07 Kasım 2020 Cumartesi 08:20
Alanyaspor - Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

'de heyecan devam ediyor. 8. hafta mücadelesinde ligin formda ekibi Aytemiz ile bu sezon aldığı sonuçlarla hayal kırıklığı yaşayan karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Alanyaspor - Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

ALANYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Alanyaspor - Trabzonspor maçı 7 Kasım Cumartesi günü saat 16:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

ALANYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

ALANYASPOR: MARAFONA, JUANFRAN, TZAVELLAS, CAULKER, MOUBANDJE, SALİH, SIOPIS, EFECAN, BAKASETAS, DAVIDSON,
BAREIRO

TRABZONSPOR: UĞURCAN SERKAN, HUGO, EDGAR, KAMIL, FLAVIO, A. PARMAK, BAKER, A. ÖMÜR, DJANINY, AFOBE

ALANYASPOR - TRABZONSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Aytemiz Alanyaspor ile Trabzonspor arasında oynanacak kritik mücadeleyi yönetecek.

NWAKAEME RİSK EDİLMEYEBİLİR

Trabzonspor'da ağrıları bulunan Nijeryalı oyuncu Nwakaeme zorlu Alanyaspor maçında risk edilmeyebilir. İki gündür antrenmanlara çıkmayan oyuncunun durumu bugün yapılacak olan kontrollerden sonra netlik kazanacak. Gana 'ndan dönüşte corona virüsü testi pozitif çıkan Caleb Ekuban'ın ise herhangi bir sorunu kalmadı. Oyuncunun kritik karşılaşmada forma giymesi beklenirken Abdulkadir Parmak'ın ise ilk on bire dönüş yapması bekleniyor.

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