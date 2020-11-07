Alanyaspor - Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 8. hafta mücadelesinde ligin formda ekibi Aytemiz Alanyaspor ile bu sezon aldığı sonuçlarla hayal kırıklığı yaşayan Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Alanyaspor - Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

ALANYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Alanyaspor - Trabzonspor maçı 7 Kasım Cumartesi günü saat 16:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

ALANYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

ALANYASPOR: MARAFONA, JUANFRAN, TZAVELLAS, CAULKER, MOUBANDJE, SALİH, SIOPIS, EFECAN, BAKASETAS, DAVIDSON,

BAREIRO

TRABZONSPOR: UĞURCAN SERKAN, HUGO, EDGAR, KAMIL, FLAVIO, A. PARMAK, BAKER, A. ÖMÜR, DJANINY, AFOBE

ALANYASPOR - TRABZONSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Aytemiz Alanyaspor ile Trabzonspor arasında oynanacak kritik mücadeleyi Ali Palabıyık yönetecek.

NWAKAEME RİSK EDİLMEYEBİLİR

Trabzonspor'da ağrıları bulunan Nijeryalı oyuncu Nwakaeme zorlu Alanyaspor maçında risk edilmeyebilir. İki gündür antrenmanlara çıkmayan oyuncunun durumu bugün yapılacak olan kontrollerden sonra netlik kazanacak. Gana Milli Takımı'ndan dönüşte corona virüsü testi pozitif çıkan Caleb Ekuban'ın ise herhangi bir sorunu kalmadı. Oyuncunun kritik karşılaşmada forma giymesi beklenirken Abdulkadir Parmak'ın ise ilk on bire dönüş yapması bekleniyor.