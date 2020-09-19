Haberler Süper Lig Alanyaspor - Kayserispor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'in 2. haftasında sahasında 'u ağırlıyor. Maç öncesinde iki takım taraftarları birçok konu hakkında araştırma yapıyor. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak edilenler arasında yer aldı. Peki, Alanyaspor - Kayserispor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2020 Cumartesi 08:34
Alanyaspor - Kayserispor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

heyecanı devam ediyor. ile karşı karşıya geliyor. Mücadele öncesinde merak edilenler arasında maçın hakemi, muhtemel 11'ler, yayın saati ve kanalı yer aldı. Peki, Alanyaspor - Kayserispor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

ALANYASPOR - KAYSERİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Alanyaspor - Kayserispor maçı 19 Eylül Cumartesi günü saat 19:00'da beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

ALANYASPOR - KAYSERİSPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Bahçeşehir Okulları Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Erkan Özdamar yönetecek.

ALANYASPOR - KAYSERİSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Salih, Siopis, Efecan, Bakasetas, Davidson, Bareiro

Kayserispor: Lung, Lopes, Sapunaru, Dimitrios, Yasir, Gustavo, Attamah, Krvzic, Hasan Hüseyin, Muğdat, Kanga

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