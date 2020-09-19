Denizlispor 0-0 Trabzonspor | ÖZET

Denizlispor ve Trabzonspor, Denizli Atatürk Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. Kıran kırana geçen mücadeleden gol sesi çıkmadı.
DENİZLİ 10 KİŞİ OYNADI
Öte yandan Denizlispor'da Hadi Sacko, 67 ve 68. dakikalarda gördüğü sarı kartlar sonrası kırmızı kartla cezalandırıldı ve takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonuçla Trabzonspor maç fazlasıyla 12. sırada kendine yer buldu. Denizlispor ise 15. sırada kaldı.
Denizlispor, gelecek hafta Antalyaspor'un konuğu olacak. Trabzonspor ise evinde Yeni Malatyaspor'u konuk edecek.