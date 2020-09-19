Haberler Süper Lig Denizlispor 0-0 Trabzonspor | ÖZET

Denizlispor 0-0 | ÖZET

'in 2. haftasında Denizlispor ve , Atatürk Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadele golsüz eşitlikle sonuçlandı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2020 Cumartesi 07:18 Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2020 Cumartesi 18:18
Denizlispor 0-0 Trabzonspor | ÖZET

Denizlispor ve , Atatürk Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. Kıran kırana geçen mücadeleden gol sesi çıkmadı.

DENİZLİ 10 KİŞİ OYNADI
Öte yandan Denizlispor'da Hadi Sacko, 67 ve 68. dakikalarda gördüğü sarı kartlar sonrası kırmızı kartla cezalandırıldı ve takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla Trabzonspor maç fazlasıyla 12. sırada kendine yer buldu. Denizlispor ise 15. sırada kaldı.

Denizlispor, gelecek hafta Antalyaspor'un konuğu olacak. Trabzonspor ise evinde Yeni Malatyaspor'u konuk edecek.

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