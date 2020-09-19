Haberler Galatasaray Galatasaray'da ayrılık! Ahmet Çalık Antalyaspor'a

'da ayrılık! 'a

Son dakika haberleri... Kadrosuna kattığı isimler sonrası, bazı oyuncularla yollarını ayırmak için girişimlerini hızlandıran 'da gözden çıkarılan isimlerden biri de 'tı... 26 yaşındaki oyuncunun ekiplerinden ile anlaştığı öğrenildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2020 Cumartesi 16:03
Galatasaray'da ayrılık! Ahmet Çalık Antalyaspor'a

Yeni sezona kadrosuna kattığı birçok yeni isimle start veren 'da bazı isimlerle yolların ayrılması için çalışmalar sürüyor. Sarı-kırmızılılarda takımdan gönderilecek isimlerden biri de 26 yaşındaki savunma oyuncusu . 'nden 2017 yılından 2.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Galatasaray'a olan Ahmet Çalık, ile anlaşma sağladı. Transferin birkaç gün içerisinde resmen açıklanması bekleniyor.

Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonu biten Ahmet Çalık Antalyaspor ile anlaştı. Ahmet Çalık'ın yılda kazandığı 900 bin Euro'nun yarısını sarı kırmızılılar karşılayacak.

Ahmet Çalık'ın sağlık kontrollerinin ardından kırmızı beyazlı ekiple sözleşme imzalaması bekleniyor. Çalık, geçtiğimiz sezon sarı-kırmızılı formayla yalnızca 11 maçında forma şansı bulabilmişti.

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