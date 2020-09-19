Galatasaray'da ayrılık! Ahmet Çalık Antalyaspor'a

Yeni sezona kadrosuna kattığı birçok yeni isimle start veren Galatasaray'da bazı isimlerle yolların ayrılması için çalışmalar sürüyor. Sarı-kırmızılılarda takımdan gönderilecek isimlerden biri de 26 yaşındaki savunma oyuncusu Ahmet Çalık. Gençlerbirliği'nden 2017 yılından 2.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Galatasaray'a transfer olan Ahmet Çalık, Antalyaspor ile anlaşma sağladı. Transferin birkaç gün içerisinde resmen açıklanması bekleniyor.

Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonu biten Ahmet Çalık Antalyaspor ile anlaştı. Ahmet Çalık'ın yılda kazandığı 900 bin Euro'nun yarısını sarı kırmızılılar karşılayacak.

Ahmet Çalık'ın sağlık kontrollerinin ardından kırmızı beyazlı ekiple sözleşme imzalaması bekleniyor. Çalık, geçtiğimiz sezon sarı-kırmızılı formayla yalnızca 11 süper lig maçında forma şansı bulabilmişti.