Moraller yerinde

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi İkinci Ön Eleme Turu'nda Neftçi Bakü ile yarın oynayacağı maçın hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla devam etti. Antrenmanın ana bölümünde 10'a 10 kurallı çift kale oyun gerçekleştirilirken teknik heyet ve futbolcuların oldukça neşeli olduğu görüldü. Antrenmanda Emre Akbaba, fizyoterapistler eşliğinde salonda kuvvet ve dayanıklılık, sahada ise adaptasyon çalışmalarını sürdürdü.

BAKÜ YOLCULUĞU BUGÜN

Galatasaray, Neftçi Bakü karşılaşması için bu sabah saat 11.00'de THY'ye ait özel bir uçuşla Bakü'ye hareket edecek. Müsabaka öncesi son antrenmanını TSİ 17.30'da Bakü Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştirecek. Yarın saat 19.00'da başlayacak maçı D-Smart yayınlayacak.