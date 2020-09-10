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10 Eylül 2020, Perşembe
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Y.Malatya’da

Adem Büyük Y.Malatya’da

Geçen sezon G.Saray'a olan , yeniden Y.Malatya'ya döndü.

Geçen sezon G.Saray'a olan , yeniden Y.Malatya'ya döndü. 33 yaşındaki tecrübeli golcü, Cimbom'la kontratının karşılıklı anlaşarak feshedilmesinin ardından imzayı attı. Büyük'ün karşılıklı sona erdirme tazminatı olarak Aslan'a 2 milyon 10 bin 508 TL ödeyeceği belirtildi. Geçen sezon 34 maçta 11 gol atan Adem Büyük için bugün 15.30'da imza töreni düzenlenecek.
  1. 10.9.2020
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