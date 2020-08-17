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17 Ağustos 2020, Pazartesi
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Minimum 10 oyuncu isteği

Minimum 10 oyuncu isteği

Özdilek, 21 takımlı ligde geniş bir kadroya ihtiyaçlarını olduğunu belirtti.

Özdilek, 21 takımlı ligde geniş bir kadroya ihtiyaçlarını olduğunu belirtti. Şifo Mehmet, "40 maç olacak, kupayı da koyarsanız ortalama bir Anadolu takımı en az 45 maç oynayacak. Genç oyuncular da kadroda olacak ama minimum 10 oyuncuyu kadroya katmalıyız" değerlendirmesini yaptı.
  1. 17.8.2020
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