Antalyaspor - Medipol Başakşehir maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
04 Temmuz 2020, Cumartesi
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Antalyaspor - Medipol maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Antalyaspor - Medipol Başakşehir maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'in 30. haftasında Antalyaspor ile karşı karşıya geliyor. Medipol Başakşehir, Antalyaspor karşısında mutlak 3 puan hedefiyle sahaya çıkacak. Maçın yayınlanacağı saat ve kanal futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Antalyaspor - Medipol Başakşehir maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'de 30. hafta mücadelesinde lider , Antalyaspor'a konuk oluyor. Antalya Stadyumu'nda oynanacak olan öücadelede hakem düdük çalacak. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan mücadele Başakşehir'in 2-0'lık üstünlüğüyle sona ermişti. Başakşehir 3 puan alarak şampiyonluk yarışında zorlu bir virajı atlatmak istiyor. Bu karşılaşmanın sonucu yarın oynanacak Galatasaray-Trabzonspor karşılaşmasını da yakından ilgilendiriyor.

ANTALYASPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Antalyaspor - Başakşehir maçı bu akşam saat 21:00'da Beinsports 2'den canlı yayınlanacak.

ANTALYASPOR-BAŞAKŞEHİR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Fraport Tav Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Ersan, Veysel, Kudryashov, N'Dinga, Fredy, Amilton, Podolski, Sinan, Jahovic

Sakat: Bahadır

Cezalı: Hakan

Medipol Başakşehir: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mehmet Topal, İrfan Can, Berkay, Gulbrandsen, Crivelli, Ba

Sakat: Azubuike

Cezalı: Visca, Mahmut, Aleksic

  1. 04.07.2020
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