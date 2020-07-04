Antalyaspor - Medipol Başakşehir maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Süper Lig'in 30. haftasında Antalyaspor ile Başakşehir karşı karşıya geliyor. Medipol Başakşehir, Antalyaspor karşısında mutlak 3 puan hedefiyle sahaya çıkacak. Maçın yayınlanacağı saat ve kanal futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Antalyaspor - Medipol Başakşehir maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Süper Lig'de 30. hafta mücadelesinde lider Başakşehir, Antalyaspor'a konuk oluyor. Antalya Stadyumu'nda oynanacak olan öücadelede hakem Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan mücadele Başakşehir'in 2-0'lık üstünlüğüyle sona ermişti. Başakşehir 3 puan alarak şampiyonluk yarışında zorlu bir virajı atlatmak istiyor. Bu karşılaşmanın sonucu yarın oynanacak Galatasaray-Trabzonspor karşılaşmasını da yakından ilgilendiriyor.
ANTALYASPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Antalyaspor - Başakşehir maçı bu akşam saat 21:00'da Beinsports 2'den canlı yayınlanacak.
ANTALYASPOR-BAŞAKŞEHİR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Fraport Tav Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Ersan, Veysel, Kudryashov, N'Dinga, Fredy, Amilton, Podolski, Sinan, Jahovic
Sakat: Bahadır
Cezalı: Hakan
Medipol Başakşehir: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mehmet Topal, İrfan Can, Berkay, Gulbrandsen, Crivelli, Ba
Sakat: Azubuike
Cezalı: Visca, Mahmut, Aleksic
- 04.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Antalyaspor - Medipol Başakşehir maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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