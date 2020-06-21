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21 Haziran 2020, Pazar
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Haberler Süper Lig Galatasaray - Gaziantep FK maçı 11'leri belli oldu!

- maçı 11'leri belli oldu!

Galatasaray - Gaziantep FK maçı 11'leri belli oldu!

'in 28. haftasında ile kozlarını paylaşacak. Galatasaray, geçtiğimiz hafta Rizespor'a karşı 3 puan kaybetmiş ve şampiyonluk yarışında büyük yara almıştı. Rizespor müsabakasında kaptanı Muslera ve Andone'yi de kaybetmişti. Galatasaray bu akşam oynanacak Gaziantep FK Maçını kazanarak moral bulmak istiyor. Öte yandan iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

Türk Telekom Stadı'nda oynanacak mücadeleyi hakem Alper Ulusoy yönetecek. 'de 14 galibiyet, 8 beraberlik ve 5 yenilgisi olan , 27. haftayı 50 puanla dördüncü sırada tamamladı. Ligde 33 puana sahip ise 27. haftayı averajla 9. sırada bitirdi.

Rizespor'a 3 puan kaybederek şampiyonluk yolunda büyük yara alan Galatasaray, Gaziantep karşısından galibiyetle ayrılmak istiyor. İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Galatasaray, 2-0'lık skorla kazanmıştı.

GALATASARAY'DA EKSİK ÇOK!

galatasaray, sakatlık ve cezalılar nedeniyle Gaziantep FK maçına birçok önemli oyuncusundan yoksun çıkacak. Çaykur Rizespor maçında büyük bir sakatlık geçiren kaleci ve diz bağlarında yırtık meydana gelen Florin Andone maçta forma giyemeyecek. Tedavisine devam edilen Marcao da maçın kadrosunda bulunmayacak. Çaykur Rizespor maçında gördüğü kırmızı kart sonrası 3 maç ceza alan Adem Büyük ile sarı kart cezalısı Ryan Donk da Gaziantep FK karşılaşmasında görev yapamayacak.

Gaziantep'te ise teknik direktör Marius Sumudica, Galatasaray deplasmanında kart cezası nedeniyle sol bek oyuncusu Juinor Morais'ten yararlanamayacak. Kırmızı-siyahlı ekipte, Morais dışında eksik bulunmuyor.

GALATASARAY-GAZİANTEP FK MAÇI İLK 11'LER

Galatasaray: Okan Kocuk; Mariano, Ahmet Çalık, Lemina, Saracchi, Seri, Belhanda, Emre Akbaba, Feghouli, Onyekuru, Falcao.

Gaziantep FK: Günay; Erdem, Tosca, Djilobodji, Kana, Oğuz, Jefferson, Güray, Maxim, Kenan, Kayode.

GALATASARAY-GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Galatasaray'ın Gaziantep FK'yı ağırlayacağı maç bu akşam saat 21:00'da Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.

  1. 21.06.2020
  2. Güncelleme: 21.06.2020 20:15
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