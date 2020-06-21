Mariano'dan 6 saniye kararına tepki - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
21 Haziran 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Mariano'dan 6 saniye kararına tepki

'dan 6 saniye kararına tepki

Mariano'dan 6 saniye kararına tepki

'ın yıldızı , FK maçının ardından yaptığı açıklamada hakem 'u hedef aldı. Brezilyalı sağ bek, çok konuşulan 6 saniye kararıyla ilgili, "Ben 'da, 'da top oynadım, böyle kararları hayatımda görmedim" diyerek tepkisini dile getirdi.

28. hafta karşılaşmasında Stadyumu'nda FK'yı konuk eden , 55. dakikada Adem Çalık'ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalırken, Gaziantep FK'nın 78 ve 90+15'te penaltıdan bulduğu gollere engel olamayınca 3-3'lük beraberlik sonrası şampiyonluk yarışında ağır bir darbe aldı.

Maçın ardından hakem kararlarıyla eleştiri oklarının hedefi olurken, sarı kırmızılı ekibin Brezilyalı sağ beki çok konuşulan 6 saniye kararı hakkında açıklamalarda bulundu.

"BÖYLE KARARLARI HAYATIMDA GÖRMEDİM"

Maç sonrası konuşan Mariano "Ben 'da, 'da top oynadım, böyle kararları hayatımda görmedim" sözleriyle Alper Ulusoy'u eleştirdi ve şunları söyledi:

"Şampiyonlar Ligi'nde, Avrupa'da, her yerde maç izliyoruz. Hayatımda ilk defa 6 saniye kuralına düdük çalındığını gördüm. Sahaya çıkıyorsunuz, elinizden geleni yapıyorsunuz, iyi oynuyorsunuz ama çok açık şekilde hakemin verdiği hatalı kararlarla momentumu kaybediyorsunuz. Hayatımda görmediğim fauller, çalınan düdüklerle beraber maç bu hale geldi."

  1. 22.06.2020
  2. Güncelleme: 22.06.2020 00:44
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Mariano'dan 6 saniye kararına tepki haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA