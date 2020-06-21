Mariano'dan 6 saniye kararına tepki
Galatasaray'ın yıldızı Mariano, Gaziantep FK maçının ardından yaptığı açıklamada hakem Alper Ulusoy'u hedef aldı. Brezilyalı sağ bek, çok konuşulan 6 saniye kararıyla ilgili, "Ben Fransa'da, İspanya'da top oynadım, böyle kararları hayatımda görmedim" diyerek tepkisini dile getirdi.
Süper Lig 28. hafta karşılaşmasında Türk Telekom Stadyumu'nda Gaziantep FK'yı konuk eden Galatasaray, 55. dakikada Adem Çalık'ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalırken, Gaziantep FK'nın 78 ve 90+15'te penaltıdan bulduğu gollere engel olamayınca 3-3'lük beraberlik sonrası şampiyonluk yarışında ağır bir darbe aldı.
Maçın ardından hakem Alper Ulusoy kararlarıyla eleştiri oklarının hedefi olurken, sarı kırmızılı ekibin Brezilyalı sağ beki Mariano çok konuşulan 6 saniye kararı hakkında açıklamalarda bulundu.
"BÖYLE KARARLARI HAYATIMDA GÖRMEDİM"
Maç sonrası konuşan Mariano "Ben Fransa'da, İspanya'da top oynadım, böyle kararları hayatımda görmedim" sözleriyle Alper Ulusoy'u eleştirdi ve şunları söyledi:
"Şampiyonlar Ligi'nde, Avrupa'da, her yerde maç izliyoruz. Hayatımda ilk defa 6 saniye kuralına düdük çalındığını gördüm. Sahaya çıkıyorsunuz, elinizden geleni yapıyorsunuz, iyi oynuyorsunuz ama çok açık şekilde hakemin verdiği hatalı kararlarla momentumu kaybediyorsunuz. Hayatımda görmediğim fauller, çalınan düdüklerle beraber maç bu hale geldi."
- 22.06.2020
- Güncelleme: 22.06.2020 00:44
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Mariano'dan 6 saniye kararına tepki haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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